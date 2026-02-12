Maquinistas de trenes auscultadores contratados por Adif denuncian que cobran miles de euros sin trabajar

Unos 30 profesionales contratados por Adif para la inspección de vías llevan casi tres años sin poder ejercer su labor porque los trenes nuevos no están homologados. Unos 2.500 euros al mes, un total de 50.000 euros al año, son las cifras que se manejan que los 30 maquinistas de Adif contratados para este puesto estarían cobrando y a los que no se les ha dado ninguna responsabilidad de trabajo. Todo empezó en 2021 cuando Adif anunció una oferta de empleo pública para contratar maquinistas auscultadores, sacando una treintena de plazas.