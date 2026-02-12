edición general
16 meneos
27 clics
Maquinistas de trenes auscultadores contratados por Adif denuncian que cobran miles de euros sin trabajar

Maquinistas de trenes auscultadores contratados por Adif denuncian que cobran miles de euros sin trabajar

Unos 30 profesionales contratados por Adif para la inspección de vías llevan casi tres años sin poder ejercer su labor porque los trenes nuevos no están homologados. Unos 2.500 euros al mes, un total de 50.000 euros al año, son las cifras que se manejan que los 30 maquinistas de Adif contratados para este puesto estarían cobrando y a los que no se les ha dado ninguna responsabilidad de trabajo. Todo empezó en 2021 cuando Adif anunció una oferta de empleo pública para contratar maquinistas auscultadores, sacando una treintena de plazas.

| etiquetas: adif , maquinistas , auscultadores
13 3 6 K 8 actualidad
16 comentarios
13 3 6 K 8 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 kaos_subversivo
Ay, estos de la cope! No se quejarán de los profesores de religion que cobran pero no trabajan
7 K 107
Ludovicio #4 Ludovicio
#1 Siendo profesores de religión, si cobran hacen daño. Si además trabajan hacen el doble.
2 K 37
#5 guuilesmiz
#1 está claro su objetivo, y soy contrario a la cope, pero me alegro que lo hagan público y ojalá se entere todo el mundo. Es un despropósito que 30 profesionales x 50.000€/año lleven 3 años cobrando sin trabajar porque no se homologan los trenes. Si son funcionales que los utilicen sin homologar, algún dato útil obtendrán de esos 4,5 millones de euros de gasto en salarios profesionales.
Menudo despropósito. Espero sea un bulo, me quedaría más tranquilo
1 K 22
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#5 Para que sean funcionales primero hay que homologarlos :palm: :palm:
2 K 33
#11 guuilesmiz
#7 hay que homologarlos (burocracia) o modificarlos (taller)? Entiendo que lo primero, luego son funcionales
0 K 10
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#11 Si piensas que una homologación es solo papeleo, es más bien testeo de producto para ver qué cumple con los estándares necesarios para realizar el trabajo requerido.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#5 un bulo, dice.
0 K 8
Pacman #3 Pacman
30 maquinistas cobrando 2500€/mes por no hacer nada

:ffu:
1 K 30
pepel #6 pepel
Que los ingresen en el manicomio. Protestar por cobrar sin trabajar; a dónde vamos a llegar.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
1 K 20
aggelos #10 aggelos
Unos 2500€ netos al mes no son ni de coña 50000€ al año. Pobres periodistas de emisoras episcopales.
1 K 18
#12 Kuruñes3.0
#10 Si son netos es eso más menos.
0 K 7
Tertuliano_equidistante #13 Tertuliano_equidistante
#10 Suma IRPF, y las cotizaciones y ahí lo tienes. De hecho a mi me sale algo más.
0 K 10
aggelos #16 aggelos
#13 pues creo que os están timando, sinceramente, si el sueldo es de 50000€ brutos/año, siendo soltero y sin hijos, son unos 2950 (más o menos) € netos al mes: cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-sueldo-neto/
0 K 8
#15 Tok_Tok
Imagino que intentan usar esto por el tema de la seguridad. Pero si lees el articulo, llegan a dejar caer, que los nuevos trenes son para sustituir a los antiguos. Por lo que el trabajo lo seguirán realizando los antiguos, o de lo contrario abrirían con esa info en negrita y grande.

Una muy mala ejecución lo del contrato de los maquinistas y tenerlos sin trabajo. Pero los han de contratar con tiempo para dar la formación (que ellos mismos dicen que han recibido durante unos meses).

A ver el motivo del retraso en la homologación
0 K 8

menéame