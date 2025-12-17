Maqueta del nuevo salón de baile de Trump revela que será más grande que la propia Casa Blanca (ING)  

El Ala Este de la Casa Blanca ha sido demolida para edificar un nuevo salón de baile de 300 millones de dólares, un proyecto que duplicará el tamaño de la residencia presidencial. Donald Trump afirma que la obra será costeada por donantes privados y empresas, evitando gastos públicos. Sin embargo, críticos denuncian la ausencia de permisos legales y transparencia. Expertos señalan que esta ampliación rompe con el estilo republicano histórico y advierten sobre riesgos de corrupción institucional. Maqueta visible a partir del minuto 01:05.