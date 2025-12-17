edición general
Maqueta del nuevo salón de baile de Trump revela que será más grande que la propia Casa Blanca (ING)

El Ala Este de la Casa Blanca ha sido demolida para edificar un nuevo salón de baile de 300 millones de dólares, un proyecto que duplicará el tamaño de la residencia presidencial. Donald Trump afirma que la obra será costeada por donantes privados y empresas, evitando gastos públicos. Sin embargo, críticos denuncian la ausencia de permisos legales y transparencia. Expertos señalan que esta ampliación rompe con el estilo republicano histórico y advierten sobre riesgos de corrupción institucional. Maqueta visible a partir del minuto 01:05.

Comentarios destacados:    
themarquesito #13 themarquesito *
#12 Tú, @verdaderofalso , @valandildeandunie y yo acabaríamos en el CECOT si los de la TSA o la NSA nos miran las redes sociales.
1 K 40
HeilHynkel #14 HeilHynkel
¿Lo llaman ballroom por los huevazos de Trump de levantar semejante engendro? xD
0 K 18
jm22381 #2 jm22381
El equivalente a Patrimonio Nacional de EEUU debe estar tirándose de los pelos con esa monstruosidad haciendo sombra a la Casa Blanca :-S
0 K 18
themarquesito #5 themarquesito
#2 La junta del equivalente a Patrimonio Nacional fue despedida por Trump.
Ya que estoy, dejo una captura donde se ve la maqueta.  media
4 K 91
jm22381 #8 jm22381
#5 Y los preservacionistas del patrimonio histórico que habían denunciado para frenarlo pero ayer un juez que por el momento va a dejar que continúe la obra peoplenewstoday.com/news/en/2025/12/17/1128586.html.Judge-allows-Trump
0 K 18
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#5 Me suena...  media
2 K 42
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#10

Eso fue solo un proyecto, pero hay otro que se adelantó a Trump y una estatua suya da nombre a uno de los edificios más emblemáticos de Roma (Pero no por lo que quisiera él)

es.wikipedia.org/wiki/Domus_Aurea

Por cierto, sacando paralelismos ... A Trump le han dado premios los de la FIFA ... Si miramos el palmares del otro en los JJOO igual estableces otro paralelismo. :-D
0 K 18
#12 Grahml
#5 Y luego hay que oirle decir cosas como esta:

Trump: Our country was laughed at from all over the world but they aren't laughing anymore
x.com/i/status/2001473792221286732

Cuando este esperpento tiene su propio circo montado en la Casa Blanca.

Por cuestiones laborales, de aquí a poco tendré que pasarme por aquellos lares.

No voy a borrar de mi móvil ni uno de los memes que tengo de esta panda. xD
1 K 40
#7 Daniel2000
#2 Los parques y jardines de la Casa Blanca son gestionados por el Servicio de Parques Nacionales (National Park Service - NPS), una agencia federal de EE. UU. que es propietaria y administra la propiedad

El Presidente y la Primera Dama deciden sobre la decoración y el uso.

¿Que se tiren los pelos ... ? democracia lo llamamos alguno.
0 K 13
tul #1 tul
me recuerda al salon del titanic, con los musicos tocando mientras el barco se va a pique
0 K 15
#3 pandasucks
A Trump lo que le corta un poco las alas es no haber nacido en el medievo.
1 K 13
#9 Daniel2000
#3 ¿ Pero es que le han cortado las alas ?
0 K 13
aporuvas #11 aporuvas
#3 Te imaginas?
Vaa, con quien lo relacionarías del medievo?
0 K 6
jonolulu #6 jonolulu
Cada emperador construye su foro
0 K 13
woody_alien #16 woody_alien
#6 Al menos los foros eran públicos, para el pueblo. Esto es privadísimo.
0 K 12
angeloso #4 angeloso
Volquetes, muchos volquetes.
0 K 10

