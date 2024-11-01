Mapfre sufre una fuga masiva y miles de clientes abandonan la compañía por la crisis del seguro de coches

Mapfre ha perdido más de un millón de clientes en el seguro de automóviles en los últimos cuatro años, coincidiendo con la crisis del ramo. En concreto, 1,2 millones de clientes, prácticamente la mitad en España, según ha adelantado Expansión. Durante este periodo, la compañía española ha incrementado los precios de su suscripción y ha establecido una selección de riesgos más severa, lo que ha impactado de manera más notable en las flotas de vehículos.