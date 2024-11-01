edición general
6 meneos
11 clics

Mapear el potencial fotovoltaico de los tejados de Europa con una base de datos a nivel de edificio (ENG)

Se ha evaluado el potencial solar en la azotea para cada uno de los 271 millones de edificios de la Unión Europea. Los resultados muestran que la capacidad potencial podría alcanzar 2.3 TWp (1.822 GWp residenciales, 519 GWp no residenciales), con una producción anual de 2.750 TWh basada en la tecnología fotovoltaica actual. Esto corresponde a aproximadamente el 40% de la demanda de electricidad en un escenario 100% renovable para 2050.

| etiquetas: solar , fotovoltaica , europa , azoteas , tejados , base de datos , potencial
5 1 0 K 75 Energias
4 comentarios
5 1 0 K 75 Energias
Gry #2 Gry
¿La "azotea de Europa" son los países nórdicos o como va esto? :-S
1 K 33
#3 Pitchford
#2 Corregida la traducción automática.. xD
1 K 33
#1 Pitchford
En España, los tejados ofrecen superficie para cubrir el 140% del consumo eléctrico total en 2024.  media
1 K 18
#4 Firnas
Operador nuclear pondría una central "nucelar" en cada casa.
0 K 9

menéame