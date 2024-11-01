Un mapa interactivo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, cronología incluida: de Rivendel a Mordor y más allá

Frodo y sus amigos habrían agradecido este Mapa interactivo de la Tierra Media para no perderse en sus viajes por los remotos lugares del continente… de La comarca de Rivendel a Mordor, Gondor del Sur o Valinor. A los aficionados a la fantasía de Tolkien les puede servir también de guía. Además de que se puede hacer zoom y clics para ver los detalles de su lugar, incluye dos detalles interesantes: una cronología arriba a la derecha, con los detalles más relevantes de las diversas eras y un panel para visualizar los diversos viajes realizados…