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Un mapa interactivo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, cronología incluida: de Rivendel a Mordor y más allá

Un mapa interactivo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, cronología incluida: de Rivendel a Mordor y más allá

Frodo y sus amigos habrían agradecido este Mapa interactivo de la Tierra Media para no perderse en sus viajes por los remotos lugares del continente… de La comarca de Rivendel a Mordor, Gondor del Sur o Valinor. A los aficionados a la fantasía de Tolkien les puede servir también de guía. Además de que se puede hacer zoom y clics para ver los detalles de su lugar, incluye dos detalles interesantes: una cronología arriba a la derecha, con los detalles más relevantes de las diversas eras y un panel para visualizar los diversos viajes realizados…

| etiquetas: fantasía , tolkien , señor , anillos , hobbiton , mordor
12 1 0 K 214 cultura
7 comentarios
12 1 0 K 214 cultura
Delphidius #2 Delphidius *
#0 Varinol? Será Valinor!

(Nai hiruvalye Valinor! Nai elye hiruva!)
1 K 21
JanSmite #3 JanSmite
#2 No, que dice que se ha tomado un Varinol, para la cefalea…

:shit: :shit: :shit:
1 K 31
xabih #4 xabih
#2 Además no sale en el mapa ya que no forma parte de la Tierra Media.
0 K 9
shinjikari #5 shinjikari
El Cuiviénen en Rhûn... ehmmm :roll:
0 K 11
Bhuvaya #6 Bhuvaya
#5 jajaja pasa mucho con éste tipo de mapas de la Tierra media, acortan distancias y te lías más.
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Bhuvaya #7 Bhuvaya
Gracias!!
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menéame