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Manuel Barroso (PP), alcalde de Cartaya (Huelva), critica la falta de mano de obra española en el campo culpando al Gobierno por "dar pagas para todos"

Manuel Barroso (PP), alcalde de Cartaya (Huelva), critica la falta de mano de obra española en el campo culpando al Gobierno por "dar pagas para todos"

Barroso acusa al Gobierno por el “dinero mágico que brota de la nada” y distribuir “pagas para todos y para todo”, y asegura haber visitado explotaciones donde residen 800 trabajadores en casas prefabricadas. Afirma que los españoles no quieran trabajar en la campaña de frutos rojos, donde perciben unos 60€ diarios durante 30 días, lo que sumaría 1.800€ al mes sin descanso. Y lo compara con la de una familia con tres hijos que, según su ejemplo, podría recibir 1.727€ mensuales en ayudas sin trabajar. “Yo no iría al campo y me quedaría en casa”.

| etiquetas: huelva , cartaya , campaña de frutos rojos , pagas , españoles
5 2 0 K 74 AgroInfo
17 comentarios
5 2 0 K 74 AgroInfo
Milmariposas #1 Milmariposas
Dime que tienes una empanada mental sin decirme que tienes una empanada mental xD xD xD
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Dragstat #5 Dragstat *
#1 aunque no tengan ni pie ni cabeza, estas declaraciones le sirven para ganar votos, muchos pensarán que sus vecinos ganas 1700€ sin trabajar mientras ellos tienen que hacerlo, a la vez que vienen inmigrantes porque no pueden contratar a españoles, que a la vez les quitan el trabajo, reciben ayudas, y son unos delincuentes. Y todo por culpa de Sánchez.
3 K 61
Milmariposas #7 Milmariposas
#5 Pues eso, empanada mental XXL
1 K 28
Alakrán_ #12 Alakrán_
#5 Lo que no dice el subnormal es que hay trabajo para 30 días, que luego ya no te quiere para nada, que te vayas a buscar alojamiento, que vas a pagar, que lleves tu coche, y que dejes toda tu vida por esos 30 días.
1 K 32
#17 diablos_maiq
#5 "pensar" xD
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ContinuumST #4 ContinuumST
Porque pagar a los trabajadores un sueldo digno, eso... ya... para otro siglo. Ah, que si no, no te salen las cuentas de nueva casa con piscina climatizada... ah, qué pena, penita, pena.
1 K 30
bacilo #2 bacilo
Quédate en tu casa ya. No nos hagas esperar.
1 K 14
ur_quan_master #11 ur_quan_master *
Esto lo he vivido en directo. Una Persona en edad laboral que con mucho arte y mucho cuento ha conseguido una incapacidad y ahora vive de la paguita es la que más grita en la taberna contra los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo y la protección social.

Ahora que lo pienso igual si merece su incapacidad porque algo tarado sí que está.
1 K 14
mr.wolf #10 mr.wolf
Y este es el Alcalde....:palm:
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Sandman #8 Sandman
Más de 55.000€ brutos al año se lleva este señor (más luego lo que se lleve por dietas y extras varios): transparentia.newtral.es/ficha/manuel-barroso-valdes
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Pointman #14 Pointman
#8 se debe de pensar que todos cobran viviendo del cuento como él.
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wata #13 wata
Debería dar ejemplo, como bien español, y durante un mes renunciar a su sueldo, a su paguita e irse al campo a trabajar como un hombre.
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XtrMnIO #9 XtrMnIO
Como la paga de la que él lujosamente vive, no?
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Razón tiene.. con las ayudas y esos sueldos de mierda no vale la pena currar... subid sueldos!
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#6 cKr1
A 7.5€ la hora, 30 días seguidos va a trabajar tu puta madre, Manuel.
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Dasmandr #15 Dasmandr
No cabe un tonto más. Pero siempre encuentran hueco.
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#16 no_soy_un_bot
Es el mercado amigo!!
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menéame