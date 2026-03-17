Manuel Barroso (PP), alcalde de Cartaya (Huelva), critica la falta de mano de obra española en el campo culpando al Gobierno por "dar pagas para todos"

Barroso acusa al Gobierno por el “dinero mágico que brota de la nada” y distribuir “pagas para todos y para todo”, y asegura haber visitado explotaciones donde residen 800 trabajadores en casas prefabricadas. Afirma que los españoles no quieran trabajar en la campaña de frutos rojos, donde perciben unos 60€ diarios durante 30 días, lo que sumaría 1.800€ al mes sin descanso. Y lo compara con la de una familia con tres hijos que, según su ejemplo, podría recibir 1.727€ mensuales en ayudas sin trabajar. “Yo no iría al campo y me quedaría en casa”.