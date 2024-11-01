Manowar y su Louder than Hell: el regreso de los reyes del metal que cumple 29 años...

Los Manowar de Joey DeMaio... Si en mi anterior reseña os decía que en este año muchos discos cumplen sus aniversarios. Estos neoyorquinos no iban a ser menos y, si alguien pensaba que los creadores del True Metal estaban muertos y enterrados, con su octavo disco demostraron que su acero era más fuerte que el infierno, el grunge, el rock alternativo y todo el groove juntos... Manowar fue de las pocas bandas clásicas que aguantaron los 90 fieles a su música y vivieron para contarlo...