edición general
4 meneos
156 clics
Manel Navarro: «Sony me dio 2 días para irme del piso tras Eurovisión»

Manel Navarro: «Sony me dio 2 días para irme del piso tras Eurovisión»

Navarro recuerda el acoso e insultos que recibió por parte del público español presente en Ucrania inmediatamente después de terminar su actuación, mostrando tablets con frases como «Manuel, muérete» o gritando «Manel, jódete». El artista explica que, una vez llegó a España, los ataques se intensificaron y vivió situaciones como que le escupieran por la calle o le amenazaran de muerte, así como experiencias humillantes, como que le «tiraran hielos», lo que le generó desarrollar miedo escénico.

| etiquetas: manel navarro , sony , eurovision
3 1 2 K 36 cultura
10 comentarios
3 1 2 K 36 cultura
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao
#5 Tan tongo que Chanel estuvo a punto de ganar Eurovision...
1 K 30
The_Ignorator #10 The_Ignorator
#8 xD xD xD xD
Sois muy tiernos pensando que Eurovisión "casi" se gana y todavía pensareis que tiene que ver la canción, la interpretación y sus calidades para que cada uno caiga en la posición que cae
0 K 10
Yonny #9 Yonny
Lo siento nene, pero hay que saber aceptar los fracasos. Lo hiciste mal, y ya está, no pasa nada. Y desde entonces no has demostrado que sabes hacerlo bien.
1 K 21
antesdarle #1 antesdarle
Hombre, quizá esperaba quedarse a vivir con los gastos pagados xD
5 K 21
Alegremensajero #2 Alegremensajero
#1 "Uno de los momentos más reveladores de la entrevista se da cuando Navarro cuenta cómo Sony, la discográfica que impulsó su candidatura a Eurovisión, le dio la espalda tras su paso por el festival. Recuerda que Sony le sugirió ir a vivir a Madrid, a un piso pagado por la discográfica, pero que después le retiró su apoyo y le invitó a abandonar el piso de inmediato: «Volví de Eurovisión y a los dos días me pasaron una carta por debajo de la puerta diciéndome que tenía dos días para dejar el piso», explica. «Me hicieron renunciar a todo: dejé la carrera, dejé todo, me vine a Madrid y, en cuanto volví, la discográfica dejó de pagarme el piso»."

Es que la discográfica es la que lo llevó a vivir a ese piso a gastos pagados.
3 K 43
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Lo dije ayer, leerse las noticias antes de comentar es de parguelas.
2 K 28
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
El piso era lava.
0 K 20
#6 k-loc *
Después de esto -> www.youtube.com/watch?v=UWP67FyGwUI ¿Qué esperabas, Manel? ¿Se portaron mal? Si, más nunca un galla dió la vuelta al mundo tan rápido.

Si lo pones a 0.25 de velocidad, la cosa mejora notablemente.
1 K 18
#3 Mesopotámico
Comentario de la noticia

¿Recordáis cómo eligieron a este chaval en la preselección casposa que organizó RTVE en 2017? Tras las cámaras hubo hostias, literalmente, porque el jurado lo eligió a dedo antes que Mirela, que era la favorita del público, teniendo mayor trayectoria y siendo mejor cantante. Muchos de los participantes de ese año, que tuvieron que costar de su bolsillo la participación, comentaron haberse sentido engañados por las malas artes de RTVE en la preselección. Este chaval,

…   » ver todo el comentario
0 K 9
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#3 y algo se empezó a mover

Pues repitieron tongo cuando eligieron a Chanel. Y supongo que otras veces más.
0 K 9

menéame