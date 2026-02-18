Manel Navarro: «Sony me dio 2 días para irme del piso tras Eurovisión»

Navarro recuerda el acoso e insultos que recibió por parte del público español presente en Ucrania inmediatamente después de terminar su actuación, mostrando tablets con frases como «Manuel, muérete» o gritando «Manel, jódete». El artista explica que, una vez llegó a España, los ataques se intensificaron y vivió situaciones como que le escupieran por la calle o le amenazaran de muerte, así como experiencias humillantes, como que le «tiraran hielos», lo que le generó desarrollar miedo escénico.