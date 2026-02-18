Manel Navarro: «Sony me dio 2 días para irme del piso tras Eurovisión»

Navarro recuerda el acoso e insultos que recibió por parte del público español presente en Ucrania inmediatamente después de terminar su actuación, mostrando tablets con frases como «Manuel, muérete» o gritando «Manel, jódete». El artista explica que, una vez llegó a España, los ataques se intensificaron y vivió situaciones como que le escupieran por la calle o le amenazaran de muerte, así como experiencias humillantes, como que le «tiraran hielos», lo que le generó desarrollar miedo escénico.
Sois muy tiernos pensando que Eurovisión "casi" se gana y todavía pensareis que tiene que ver la canción, la interpretación y sus calidades para que cada uno caiga en la posición que cae
Es que la discográfica es la que lo llevó a vivir a ese piso a gastos pagados.
Si lo pones a 0.25 de velocidad, la cosa mejora notablemente.
¿Recordáis cómo eligieron a este chaval en la preselección casposa que organizó RTVE en 2017? Tras las cámaras hubo hostias, literalmente, porque el jurado lo eligió a dedo antes que Mirela, que era la favorita del público, teniendo mayor trayectoria y siendo mejor cantante. Muchos de los participantes de ese año, que tuvieron que costar de su bolsillo la participación, comentaron haberse sentido engañados por las malas artes de RTVE en la preselección. Este chaval,
Pues repitieron tongo cuando eligieron a Chanel. Y supongo que otras veces más.