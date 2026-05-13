¡Malditos cabrones!

No planté cerezos para los tordos; ni viñedos ni cereales para los conejos; ni crie ovejas para los lobos; ni compré eriales y montículos para los moteros; ni arreglé caminos para los domingueros de ciudad; ni trasplanté árboles para producir oxígeno que nadie paga...
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Quejarse de las quejas ajenas en lugar de poner las tuyas encima de la mesa...si quieres solucionar tus problemas vas mal orientado, si quieres atacar políticas que no te gustan y poco tienen que ver contigo, le diste de lleno.
Y así todo