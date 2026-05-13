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¡Malditos cabrones!

No planté cerezos para los tordos; ni viñedos ni cereales para los conejos; ni crie ovejas para los lobos; ni compré eriales y montículos para los moteros; ni arreglé caminos para los domingueros de ciudad; ni trasplanté árboles para producir oxígeno que nadie paga...

| etiquetas: cabrones , aprovechamiento , trritorio
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6 comentarios
2 1 4 K 6 actualidad
#2 muerola
No he visto artículo de opinión con más falacias que este
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ombresaco #3 ombresaco
#2 aunque creo que no todas son falacias: www.meneame.net/story/falacias-datos-evitar
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arturios #5 arturios
#2 Creo que se dejó un par en el tintero xD
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#2 Y más demagogia...
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TipejoGuti #4 TipejoGuti
Tómese toda la frustración acumulada por la propia situación, compárese con lo que te salga de las narices de otras poblaciones y concluya que no hacen más que hablarnos de igualdad, de solidaridad, ¡pichadas en boca de ganso!.
Quejarse de las quejas ajenas en lugar de poner las tuyas encima de la mesa...si quieres solucionar tus problemas vas mal orientado, si quieres atacar políticas que no te gustan y poco tienen que ver contigo, le diste de lleno.
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cabobronson #1 cabobronson
En parte tiene razón, putos urbanitas..., pero, a la vez: bienvenidos urbanitas!!! Gastad, gastad, viva el turismo!!!

Y así todo
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menéame