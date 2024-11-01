edición general
Málaga acaba con los coches turísticos de caballos y abre el debate a su veto en otras ciudades

El Ayuntamiento justifica la medida en “la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo de coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales”.

supervega
Los paseos a caballo tienen sentido en su entorno natural, en el campo y en el monte, no sobre el asfalto de una ciudad.
Shibuya
“Ya está la izquierda prohibiendo cosas”

Oh wait!
DarthMatter
Sólo por acabar con la cutrez visual de ver una sombrilla de playa pinchada en un vehículo de época, está justificada la medida.

Y los conductores también tendrían que ir disfrazados con uniforme del siglo XIX, y no en manga de camisa. ;)
eaglesight1
#1 El problema es que se quitan sin ninguna norma que proteja a los caballos que están destinados al matadero desde ya.
