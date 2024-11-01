edición general
Málaga acaba con los coches de caballos

La ciudad de Málaga no cuenta desde este lunes con transporte turístico de viajeros en coches de caballos después de que el Ayuntamiento haya revocado las 25 licencias en vigor y haya indemnizado a sus titulares. La revocación de las licencias fue anunciada el pasado enero por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el debate del estado de la ciudad. Los titulares de las licencias han sido indemnizados con 125.380,48 euros, tal y como establece un informe elaborado el pasado febrero por una auditora externa.

#2 Jodere
Ya era hora, como sufrían los pobres animales con el calor que hace
PeterDry #6 PeterDry
#2 En Sevilla están aclimatados.
founds #5 founds
ojala copien esto en Sevilla
alcama #4 alcama
Bueno, ha sido un alcalde del PP, todo hay que decirlo
alfre2 #3 alfre2
Malditas etiquetas ECO!!
Professor #1 Professor
Que pongan a IA's a tirar de los carros.
