Mala suerte, más circulación y falta de fiscalización, la combinación a la que señalan los ferroviarios

Un conductor que conoce la zona perfectamente explica a El Salto que están sorprendidos. “Era un tramo recién renovado, hace meses, sin ningún conflicto, ha sido una gran sorpresa”. Este trabajador ferroviario que prefiere no dar su nombre explica que esta mañana ha podido hablar con varios compañeros que hacen la ruta todos los días y están muy impactados: “Me decían que podrían haber sido cualquiera de ellos”, explica ante la confirmación del fallecimiento de su compañero, el conductor del Alvia de 27 años de edad.