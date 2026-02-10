edición general
4 meneos
11 clics
Maíllo pide un paso al lado de Yolanda Díaz en la nueva coalición y buscar un nuevo liderazgo

Maíllo pide un paso al lado de Yolanda Díaz en la nueva coalición y buscar un nuevo liderazgo

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pide una "renovación" de liderazgos para la nueva coalición que lanzarán el 21 de febrero y que estará formada por los partidos de Sumar con presencia en el Gobierno: IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar.

| etiquetas: maíllo , yolanda díaz , coalición , liderazgo
4 0 0 K 47 politica
12 comentarios
4 0 0 K 47 politica
Comentarios destacados:    
#1 decker
Aún no han empezado y ya están apartándose a codazos? les auguro un gran futuro....
4 K 56
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#1 Mejor pelearse ahora que cuando queden dos meses para las elecciones. No veo el problema.
0 K 14
#8 decker
#5 Mejor no pelearse NUNCA, que es lo que esperamos el electorado de izquierdas, un poco de unidad y menos lucha de egos, que ya estamos hartos.
0 K 10
obmultimedia #4 obmultimedia
"y ese nuevo lider debe debo de ser yo" añadió al final Illo illo Maillo.
3 K 35
Dene #10 Dene
#4 dudo mucho que piense eso
0 K 12
perrico #7 perrico
Creo que se deberían echar a un lado todos aquellos que han estado más pendientes por la posición de su partido que por el bienestar de la gente, y de eso hay tanto en Sumar como en Podemos.
Hay gente válida en todas las divisiones de la izquierda, pero las cabezas más visibles de las formaciones se han dedicado más a torcer el brazo a quienes deberían ser sus aliados que a buscar puntos en común. Todos ellos se deberían echar a un lado.
Personalmente creo que tanto Yolanda Díaz como Irene Montero deberían dar el paso a gente que se ha dedicado en exclusiva a promover derechos ciudadano y no a los codazos.
0 K 10
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
los pasos al lado no se piden. se efectúan, se votan en unas primarias libres y abiertas. lo que pasa es que esta tipa jamás quiso someterse a unas primarias y de ahí parten las diferencias con Podemos. una democrática patada en el culo vía primarias y punto!
0 K 10
Equidislate #11 Equidislate
Renovación de liderazgos, pues vale, está muy bien. Mientras tanto, en mi caso como currante, pensaré en como buscarme la vida para pagar el incremento del alquiler...
0 K 9
Andreham #2 Andreham
Pues si quieres tirar a la ministra que ha subido el SMI buena suerte.

Supongo que la idea es no darle carnaza a los fascistas pero el truco está en que pongan a quien pongan los fascistas van a inventarse mierda.
0 K 8
#3 espartino
#2 ¿Pero Yoli no había dimitido como lider de sumar tras el batacazo de las europeas?
1 K 14
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Si es la mejor opción, no debería tener problemas en ganar unas primarias y asentar su liderazgo
0 K 14
Dene #9 Dene
#2 el problema es qeu yolanda llegó a "lider" por ser buena ministra y ha demostrado que puede ser buena ministra de trabajo y una lider nefasta de la izquierda. cualquiera que aspire a ordenar este revoltijo debería dejar bien claro que cuenta con ella para el ministerio y el "area social" pero espero que este desbarajuste lo lidere alguien que tenga claro a donde hay que ir y que inspire confianza.
0 K 12

menéame