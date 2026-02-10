Maíllo pide un paso al lado de Yolanda Díaz en la nueva coalición y buscar un nuevo liderazgo

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pide una "renovación" de liderazgos para la nueva coalición que lanzarán el 21 de febrero y que estará formada por los partidos de Sumar con presencia en el Gobierno: IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar.
| etiquetas: maíllo , yolanda díaz , coalición , liderazgo
Hay gente válida en todas las divisiones de la izquierda, pero las cabezas más visibles de las formaciones se han dedicado más a torcer el brazo a quienes deberían ser sus aliados que a buscar puntos en común. Todos ellos se deberían echar a un lado.
Personalmente creo que tanto Yolanda Díaz como Irene Montero deberían dar el paso a gente que se ha dedicado en exclusiva a promover derechos ciudadano y no a los codazos.
Supongo que la idea es no darle carnaza a los fascistas pero el truco está en que pongan a quien pongan los fascistas van a inventarse mierda.