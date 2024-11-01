·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4447
clics
Pantomima full: hombre performativo
4060
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
4608
clics
Inquiokupas
4468
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
4742
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
más votadas
490
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
433
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
384
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
463
La mala suerte persigue a Ayuso
587
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
19
clics
Maíllo confía en que Por Andalucía protagonizará "un cambio de guión" y Moreno "perderá" la Junta tras las elecciones
El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas...
|
etiquetas
:
maíllo
,
elecciones
,
andalucia
,
por andalucia
2
1
2
K
10
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
10
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Pacman
Luego le sonó el despertador
4
K
80
#1
YSiguesLeyendo
*
de momento, Toni, has ganado las primarias a las que te presentaste para ser candidato de 'Por Andalucía', enhorabuena (ironic mode on) [éste es otro como Yoli, mucha democracia pero nada de presentarse a unas primarias para liderar su candidatura; por cierto, primarias que ya se habían celebrado cuando él "resurgió" y que ganó otra persona que "amablemente" cumplió órdenes y cedió el liderazgo... muy democrático todo]
1
K
23
#2
shinjikari
#1
Hay partidos que son capaces de llegar a acuerdos, fíjate. Cuando los personalismos se dejan a un lado, y se trabaja sobre el programa y las medidas, las cosas funcionan.
Para todo lo demás, tienen ustedes opciones en la izquierda de sobra.
0
K
10
#7
Supercinexin
jajajaj
Pobrecillos.
0
K
19
#5
cax
Pues yo que vivo en Andalucía ya os digo que no votaré jamás por este mequetrefe que no se ha sometido ni a primarias. Menudo sinvergüenza.
0
K
11
#8
OCLuis
Yo ya paso de ideología al votar: voto según el contador de españoles muertos bajo los gobiernos de uno y de otro.
Y ni aún así tengo claro a que partidos votar, aunque lo que sí que tengo claro usando ese sistema es a que partido no voy a votar nunca jamás.
0
K
11
#3
YSiguesLeyendo
se ponen de acuerdo en incumplir sus propios acuerdos, ya que antes de su "resurgir" el acuerdo era que quien encabezase la candidatura se tenía que presentar a una primarias, y así se hizo y las ganó otra persona... luego acordaron incumplir sus propios acuerdos... todo democráticamente, claro... que no hemos nacido ayer!!! dejad de tratarnos como a idiotas!!!
0
K
10
#6
Jaime131
Van a dar un sorpasso de esos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Para todo lo demás, tienen ustedes opciones en la izquierda de sobra.
Pobrecillos.
Y ni aún así tengo claro a que partidos votar, aunque lo que sí que tengo claro usando ese sistema es a que partido no voy a votar nunca jamás.