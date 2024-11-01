edición general
Maíllo confía en que Por Andalucía protagonizará "un cambio de guión" y Moreno "perderá" la Junta tras las elecciones

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas...

Pacman #4 Pacman
Luego le sonó el despertador
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
de momento, Toni, has ganado las primarias a las que te presentaste para ser candidato de 'Por Andalucía', enhorabuena (ironic mode on) [éste es otro como Yoli, mucha democracia pero nada de presentarse a unas primarias para liderar su candidatura; por cierto, primarias que ya se habían celebrado cuando él "resurgió" y que ganó otra persona que "amablemente" cumplió órdenes y cedió el liderazgo... muy democrático todo]
shinjikari #2 shinjikari
#1 Hay partidos que son capaces de llegar a acuerdos, fíjate. Cuando los personalismos se dejan a un lado, y se trabaja sobre el programa y las medidas, las cosas funcionan.

Para todo lo demás, tienen ustedes opciones en la izquierda de sobra.
Supercinexin #7 Supercinexin
jajajaj

Pobrecillos.
cax #5 cax
Pues yo que vivo en Andalucía ya os digo que no votaré jamás por este mequetrefe que no se ha sometido ni a primarias. Menudo sinvergüenza.
OCLuis #8 OCLuis
Yo ya paso de ideología al votar: voto según el contador de españoles muertos bajo los gobiernos de uno y de otro.

Y ni aún así tengo claro a que partidos votar, aunque lo que sí que tengo claro usando ese sistema es a que partido no voy a votar nunca jamás.
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
se ponen de acuerdo en incumplir sus propios acuerdos, ya que antes de su "resurgir" el acuerdo era que quien encabezase la candidatura se tenía que presentar a una primarias, y así se hizo y las ganó otra persona... luego acordaron incumplir sus propios acuerdos... todo democráticamente, claro... que no hemos nacido ayer!!! dejad de tratarnos como a idiotas!!!
Jaime131 #6 Jaime131
Van a dar un sorpasso de esos. xD
