“MAGA soy yo”, responde Trump a las voces críticas en su movimiento contra el ataque a Irán

Que legisladores republicanos y demócratas anden a la greña por el conflicto bélico en Irán resulta de lo más habitual entre dos mundos opuestos. Lo novedoso radica en que una parte muy sonora del movimiento MAGA (Hacer América grande de nuevo) está que arde y arremete contra el presidente Donald Trump por traicionar su promesa de no lanzar más aventuras militares e incluso de traicionarles personalmente. “MAGA es Trump”, replicó el presidente de Estados Unidos para despreciar a dos de las voces contestatarias que más le han molestado.