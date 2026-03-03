edición general
“MAGA soy yo”, responde Trump a las voces críticas en su movimiento contra el ataque a Irán

“MAGA soy yo”, responde Trump a las voces críticas en su movimiento contra el ataque a Irán

Que legisladores republicanos y demócratas anden a la greña por el conflicto bélico en Irán resulta de lo más habitual entre dos mundos opuestos. Lo novedoso radica en que una parte muy sonora del movimiento MAGA (Hacer América grande de nuevo) está que arde y arremete contra el presidente Donald Trump por traicionar su promesa de no lanzar más aventuras militares e incluso de traicionarles personalmente. “MAGA es Trump”, replicó el presidente de Estados Unidos para despreciar a dos de las voces contestatarias que más le han molestado.

bacilo
Cómo Hitler!
K 98
ernovation
#2 Ein Volk, ein Reich, ein Führer
K 7
Mangione
#2  media
K 9
Supercinexin
La calle es mía :troll:

En serio, todos estos líderes derechistas están hechos con el mismo molde. Y luego sus huestes a proyectar todas sus miserias en los demás.
K 43
MoñecoTeDrapo
L'État, c'est moi!
K 26
ernovation
#3 Je suis venu ici pour dire exactement cela.
K 17
concentrado
Este hombre no quiere amigos ni aliados, sólo vasallos. Y los líderes de la UE haciéndole la pelota. Es un ¡viva las cadenas! a la europea.
K 22
pitercio
Complejo de Luis XIV. Las pancartas de No Kings no le calan.
K 17
albx
A MAGA la ha convertido en MIGA (Make Israel Great Again)
K 10

