edición general
5 meneos
77 clics

MAGA no entiende la broma y se enfada por los pronombres de «He-Man» (Eng)

Los conservadores se quejan de un momento muy breve del nuevo tráiler, donde se usan dos pronombres. Las primeras voces acusando de woke a la serie no se han hecho esperar .

| etiquetas: he-man , woke , maga , ciencia ficción , extrema derecha
4 1 1 K 62 actualidad
3 comentarios
4 1 1 K 62 actualidad
Gry #2 Gry
Deberían haber puesto He/Man en la placa para cabrear también a los wokes. :popcorn:
2 K 46
Sr.No #1 Sr.No
Están como un cencerro.
0 K 12
#3 wendigo
Cuando lo vi en el trailer ayer, supe que alguna polémica habría xD

Saludos
0 K 10

menéame