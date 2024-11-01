·
15470
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
5743
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
3559
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
3876
clics
"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate
5386
clics
«PcComponentes ha mentido y aquí tengo las pruebas»: El hacker desmiente el comunicado
más votadas
608
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
321
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
438
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]
376
Moreno Bonilla responde con solemnidad a Ayuso sobre Adamuz: "Hace tres horas hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas"
346
Brutal agresión grupal a una pareja de adolescentes en Argentona (Barcelona)
MAGA no entiende la broma y se enfada por los pronombres de «He-Man» (Eng)
Los conservadores se quejan de un momento muy breve del nuevo tráiler, donde se usan dos pronombres. Las primeras voces acusando de woke a la serie no se han hecho esperar .
etiquetas
:
he-man
,
woke
,
maga
,
ciencia ficción
,
extrema derecha
#2
Gry
Deberían haber puesto He/Man en la placa para cabrear también a los wokes.
2
K
46
#1
Sr.No
Están como un cencerro.
0
K
12
#3
wendigo
Cuando lo vi en el trailer ayer, supe que alguna polémica habría
Saludos
0
K
10
Saludos