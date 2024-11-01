edición general
Madrid vuelve a la calle por la mala gestión de las residencias: "De la pandemia no se aprendió nada"

Los padres de Teresa viven en la residencia pública Santiago Rusiñol, en Aranjuez. Allí mismo permanecían hace cinco años, cuando la pandemia golpeó a las residencias madrileñas y se llevó por delante la vida de 7.291 mayores. Su hija recuerda aquellos meses: "Estaban encerrados en sus habitaciones, sin información... y terminaron contagiándose". Tuvieron suerte, piensa, porque ambos pasaron la enfermedad de forma "leve". Hoy, sin embargo, Teresa opina que, lejos de haber mejorado la gestión de los centros tras la tragedia, "las cosas han ido a

#1 diablos_maiq
Sí que se aprendió algo: que la mala gestión no les trae consecuencias.
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#1 venía a poner exactamente el mismo comentario.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Al revés compran dúplex y se permiten insultar y retar a todo el mundo.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Allí mucha mas que en otros lados
#7 poxemita
Teresa, si tienen a tu madre 4 horas en el suelo sácala de allí. Está bien manifestarse, pero si son tan peligrosas las residencias en Madrid lo primero es ponerla a salvo y luego ya el resto.

Por cierto, Aranjuez está casi más en CLM, prueba en las residencias de esta comunidad, durante el COVID no palmó nadie.
ayatolah #2 ayatolah
Todo lo hicieron perfectamente ¿qué habría que aprender?
mmpulido #4 mmpulido
Da igual, ellos siguen votándonos -es la lección que han aprendido-.
#5 harverto
Bah, dirán que la culpa es de Pablo Iglesias y palante
alcama #6 alcama
Sólo murió gente en Madrid
