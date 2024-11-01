edición general
Madrid y la universidad solo para ricos

La Universidad Complutense ha perdido estudiantes a razón de mil cada año durante las dos últimas décadas. Y el propósito evidente del Gobierno regional pasa por intensificar la tendencia. La larga campaña del gobierno autonómico de Madrid contra las universidades públicas tiene una triple motivación. La primera es puramente económica, porque buscan aumentar el beneficio de las universidades privadas. La segunda es ideológica, porque se trata de retornar al modelo de universidad solo para ricos. Y la tercera es política, porque creen combatir

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Si la Complutense lleva 20 años perdiendo alumnos a razón de 1.000 al año y las otras seis no.
Pues habrá que ver que le pasa a la Complutense y a las otras no.
