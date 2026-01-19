edición general
Madrid pone a disposición de Andalucía los hospitales y los equipos de emergencias

“Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía”, señaló la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.

19 comentarios
Comentarios destacados:      
Kantinero #4 Kantinero
Madrid no tiene que poner nada a disposición, los hospitales madrileños como los del resto de España son para quienes los necesiten, sin necesidad de la invitación de la víbora
14 K 140
hazardum #10 hazardum *
#4 Tienes razon en que cualquiera puede usar los hospitales públicos de madrid, como todos los hospitales de España, faltaría más, ya que son de todos, pero en el caso que está diciendo es que se tienen que desplazar las unidades del Summa allí para recoger a los heridos, así que es lógico que los pongan a disposición si así lo requieren, aunque probablemente sea más óptimo llevarlos a hospitales más cercanos.

Mucho ánimo a los afectados.
2 K 31
Kantinero #11 Kantinero
#10 Por supuesto que los lleven allí donde los expertos consideren que es oportuno. En si ofrecerse como hace la Yuso, no tiene nada de malo incluso puede ser de agradecer, pero esta tía no pierde ocasión de estar en la palestra, lo que busca es figurar, los hospitales le dan igual.
3 K 39
Paracelso #15 Paracelso
#4 A ver, tu comentario suena bien, a quien poco entienda de como funciona la Sanidad. Lo deseable clínicamente es que un paciente siempre esté lo más cerca de su entorno familiar para su tratamiento y mejor recuperación, y considerando que los trenes tenían origen o destino Madrid es lógico presuponer que muchos afectados eran de Madrid.Debo aclararte que trasladar a un paciente a otro centro hospitalario no es tan fácil,por lo tanto que el propio sistema sanitario de Madrid proporcione los…   » ver todo el comentario
1 K 19
Kantinero #16 Kantinero
#15 Hombre eso dependerá de la urgencia del herido, no es momento de andar personalizando a dónde le viene bien a cada cual.
0 K 12
tetepepe #5 tetepepe
¿Sabemos si serán aceptados los posibles ancianos que pudiera haber afectados por el accidente?
4 K 45
#6 Daniel2000 *
Pues no, pensaba que al entrar iba a ver comentarios de Ayuso - Hospitales - Quirón - Privatización - Sobres .. y no, nadie dice nada de eso.

Mayor me estoy haciendo
2 K 34
#7 Acabose *
#6 Te echo una mano.
Opción 1--¿Una vez llegados a recepción del hospital, los heridos sin seguro privado serán rechazados? Porque sabemos que al final se moriran igual. Está situación ya la hemos vivido.
Opción 2-- Todas las víctimas caerán en las garras de Quirón.
3 K 39
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
Se agradece, gracias
1 K 22
Jaime131 #1 Jaime131
¿Por qué no pone en el titular "El Madrid de Ayuso"? :troll:
1 K 19
Jotage51 #2 Jotage51
#1 qué exagerado, con que ponga los hospitales de Ayuso vale!
3 K 37
#3 Alves
#1 por que se llenaría de comentarios de gente diciendo que lo que quiere es matar a los que han sobrevivido.
0 K 7
#8 Almirantecaraculo
#1 ayuso con afán electoralista ofrece unos hospitales saturados, intentando sacar rédito de una desgracia y dejando aún más desprovistos a sus propios ciudadanos.
Te vale así? O lo afinamos más?
1 K 17
Jaime131 #9 Jaime131
#8 No hace falta, estás tan fino como yo suponía. xD
1 K 19
#13 Almirantecaraculo
#9 pero es por la autocrítica, que te da un halo de superioridad moral.
Deberías de probarla!
0 K 8
LeDYoM #19 LeDYoM
Tambien ofrece los bancos de las plazas para que se pueda sentar gente de fuera de Madrid?
0 K 10
#18 jaramero
Lo que no dicen es que serán quiron y demás garrapatas las que facturen por ello.
0 K 7
#12 mam23
¿sigue el Zendal vacio?
0 K 7
TardisKun #14 TardisKun
#12 No, está lleno... De aire :troll:
0 K 9

