Madrid pone a disposición de Andalucía los hospitales y los equipos de emergencias

“Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía”, señaló la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.
Mucho ánimo a los afectados.
Mayor me estoy haciendo
Opción 1--¿Una vez llegados a recepción del hospital, los heridos sin seguro privado serán rechazados? Porque sabemos que al final se moriran igual. Está situación ya la hemos vivido.
Opción 2-- Todas las víctimas caerán en las garras de Quirón.
Te vale así? O lo afinamos más?
Deberías de probarla!