Madrid se ha comprometido a tener un circuito de F1 en septiembre: de momento tiene un descampado y cuatro calles de un PAU

Dice la página oficial que "ya no tienes que imaginarlo. Ahora puedes vivirlo". Pero lo cierto es que, tal y como está el asunto, cuesta imaginarlo. Cuando faltan nueve meses, Madring, el circuito urbano de Fórmula 1 de la capital se parece a todo menos a un circuito. Los tiempos son, además, mucho más ajustados de lo que podríamos pensar. En agosto el circuito tiene que estar ya listo para que la Eurocup-3, categoría de monoplazas inferior a la Fórmula 1, dispute uno de sus grandes premios.
