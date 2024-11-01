La madre de Noelia Castillo arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia: "Le ha vuelto a hacer daño"

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", ha relatado, muy afectada e indigando. A continuación, ha compartido las palabras que, siempre según su versión, él dirigió a Noelia: "Tú lo has empezado, tú lo terminas". Una frase que, tal y como ha explicado, refleja su negativa a costear el entierro de Noelia, pese a contar con medios económicos suficientes pata hacerlo. "Un TLP no necesita gritos, necesita apoyo constante", apunta la madre.