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La madre de Noelia Castillo arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia: "Le ha vuelto a hacer daño"

La madre de Noelia Castillo arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia: "Le ha vuelto a hacer daño"

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", ha relatado, muy afectada e indigando. A continuación, ha compartido las palabras que, siempre según su versión, él dirigió a Noelia: "Tú lo has empezado, tú lo terminas". Una frase que, tal y como ha explicado, refleja su negativa a costear el entierro de Noelia, pese a contar con medios económicos suficientes pata hacerlo. "Un TLP no necesita gritos, necesita apoyo constante", apunta la madre.

| etiquetas: noelia castillo , padre , daño , eutanasia
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Suleiman
Una a bellísima persona el padre... Menudo pedazo de hdlgp... Merece arder en el infierno, tan creyente que es.
7 K 102
#8 carraxe
#2 está claro que si está ahí a tope con los "abogados cristianos" debe de ser un tipo despreciable
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paputayo #9 paputayo
#2 Ni la llama, solo la quiere viva. Él sabrá para qué. Lástima que sea ella la que tenga que desaparecer.
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sotillo #12 sotillo
#2 A dios rogando y con el mazo dando ¿Hay que recordar que los curas señalaron a los maestros y maestras que luego la falange ejecutaba de un tiro en la nuca?
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iIusion #1 iIusion
La madre tiene todo mi respeto, aceptando la decisión de su hija sin ser su deseo.
Hay derechos por los que hay que luchar y como sociedad tenemos que apoyar. El show mediático, dependiendo de la cadena de tv es más o menos llevadero. No podemos dejar que una panda de sectarios religiosos decida qué es lo correcto o no según sus principios.
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pitercio #5 pitercio *
Joder, dejad a la peña que muera en paz cuando quiera y preocuparos más de que no lleguen a tener que considerarlo, sin torturarles. Y un poco de preocupación por la gente que no quiere morir de ninguna manera y es masacrada por acción e inacción. Qué la vida es algo propio, quizá lo único, no el permiso existencial de un puto dibujo animado de fantasía.
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hazardum #3 hazardum
El TLP es algo bastante jodido de llevar, no todo el mundo está preparado para ello y es difícil de comprender desde fuera si no se ha convivido con personas con este problema.

Esta madre habrá hecho todo lo que está en su mano, pero es que no puede hacer más porque no depende de ella tampoco y no quiere ver mas sufrir a su hija.
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wata #11 wata
Y como se llama el padre?
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#4 j-light
Tan respetable es la decisión de una madre que entiende que su hija quiera morir, como la de un padre de que su hija no se muera.
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devilinside #6 devilinside
#4 Siempre y cuando el padre se comporte como un padre de verdad que me temo que no es este caso
2 K 47
#10 j-light
#6 El padre podrá ser un hijo de perra, y puede ser relevante en este caso concreto. Pero en general...

#4 En general, no veo que una postura sea mejor que la otra. Me parecen igual de válidas. Soy padre, no creo que pudiera aceptar que mi hija decida morir. Seré un monstruo por ello.
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#7 cybermouse *
#4 No, una tiene en cuenta los deseos de su hija y el otro en cambio se los pasa por el arco de triunfo, asi que no,noes igual
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menéame