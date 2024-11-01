La madre de Noelia Castillo arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia: "Le ha vuelto a hacer daño"

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", ha relatado, muy afectada e indigando. A continuación, ha compartido las palabras que, siempre según su versión, él dirigió a Noelia: "Tú lo has empezado, tú lo terminas". Una frase que, tal y como ha explicado, refleja su negativa a costear el entierro de Noelia, pese a contar con medios económicos suficientes pata hacerlo. "Un TLP no necesita gritos, necesita apoyo constante", apunta la madre.
| etiquetas: noelia castillo , padre , daño , eutanasia
Hay derechos por los que hay que luchar y como sociedad tenemos que apoyar. El show mediático, dependiendo de la cadena de tv es más o menos llevadero. No podemos dejar que una panda de sectarios religiosos decida qué es lo correcto o no según sus principios.
Esta madre habrá hecho todo lo que está en su mano, pero es que no puede hacer más porque no depende de ella tampoco y no quiere ver mas sufrir a su hija.
#4 En general, no veo que una postura sea mejor que la otra. Me parecen igual de válidas. Soy padre, no creo que pudiera aceptar que mi hija decida morir. Seré un monstruo por ello.