Una madre que dedicó 10 años a la crianza con delicadeza admite que fue un error: "Mis hijos son ansiosos, inseguros y se creen con derecho a todo" (ing)

Jaclyn Williams, madre de dos hijos, compartió un video en Instagram donde detalló su anterior estilo de crianza, que según ella hacía que sus hijos fueran "ansiosos, inseguros y con derecho a todo".

jdmf #1 jdmf
Entre fustigar con látigo a tu hijo de 8 años y llevarle el desayuno a la cama al de 40, seguro que hay un termino medio!
Fisionboy #2 Fisionboy
#1 Llevarle el látigo a la cama al de 16?
jdmf #13 jdmf
#2 Sí, pero sin zumo d naranja, que se lo exprima él solito.!!
Butters #14 Butters
#1 - Hijo, ¿ quieres una naranja?
- Vale, mamá
- ¿ te la pelo?
- bueno, pero después me traes la naranja, que tengo hambre
#4 pepecarvalho68
Williams then realized she wasn't 'gentle parenting' - she was instead 'permissive parenting' (stock image) erronea
#10 Hynkel
es.scribd.com/document/419512737/El-Coste-Del-Error

El enlace al artículo original tiene muro de pago: elpais.com/diario/2005/09/18/eps/1127024818_850215.html

Aplicado al caso, más de uno oímos a un padre o a una madre "yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí". Si hablamos de hambre o privaciones de lo básico, perfecto. Pero más allá de eso, nunca nunca hay que dejar que el pasado condicione. De ahí lo de "el coste del error". Se trata de mantener…   » ver todo el comentario
#3 Feliberto
Bueno, y quien que no sea Gen Z no es así? xD
Escafurciao #12 Escafurciao
Pero que esperaban de tener un hijo único, con lo que ya implica y encima dedicar todo su esfuerzo, conversaciónes y a amistades 24/7 en el.
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
No te creas, que dar una bofetada ayuda en ese momento pero siguen siendo igual de "ansiosos, inseguros y se creen con derecho a todo"

Creo que tiene más que ver con los referentes (los vean directamente o a través de lo que digan sus amigos...). El mío de 7 años ya dice lo del 6-7, bro y quiere el peinado ese raro. A penas ve la tele y lo que ve son dibujos (bola de drac, oliver i benji, etc)
elmileniarismovaallegar #6 elmileniarismovaallegar
Solo dedicó 10 años?... pues vaya "madre"...
millanin #5 millanin
Con lo fácil que es educar correctamente a los hijos. Venden unos collares para perros con mando a distancia...
#7 Albarkas
#5 A mis padres no les hacía falta gritar. Una mirada suya lo explicaba todo.
Para bien y para mal...
security_incident #8 security_incident
#7 Eso es porque antes de las miradas hubo un proceso de condicionamiento conductual previo. Vamos lo mismo que hace una perra a sus cachorros cuando tocan demasiado las pelotas. Un par de viajes en el momento justo.
#9 Albarkas
#8 Cierto. Hoy pagaría lo que fuese porque me volvieran a dar alguna de aquellas collejitas para encarrilarme.
