La madre del activista brasileño detenido en Israel muere sin poder despedirse de su hijo

Los responsables de la flotilla humanitaria en la que viajaba el activista han explicado que Teresa, la madre de Ávila, falleció el martes en Brasilia “mientras su hijo permanecía encadenado en la celda de una prisión israelí, privado del derecho humano más básico: la oportunidad de despedirse de su madre”. Subrayan que el brasileño, al igual que el español, está “recluido en aislamiento y privado de contacto con el mundo exterior”, por lo que “ni siquiera sabe que ha perdido a su madre”.