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La madre del activista brasileño detenido en Israel muere sin poder despedirse de su hijo

Los responsables de la flotilla humanitaria en la que viajaba el activista han explicado que Teresa, la madre de Ávila, falleció el martes en Brasilia “mientras su hijo permanecía encadenado en la celda de una prisión israelí, privado del derecho humano más básico: la oportunidad de despedirse de su madre”. Subrayan que el brasileño, al igual que el español, está “recluido en aislamiento y privado de contacto con el mundo exterior”, por lo que “ni siquiera sabe que ha perdido a su madre”.

| etiquetas: thiago avila , madre , muerta , muere , israel , detenido , incomunicado
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4 comentarios
5 1 1 K 79 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
Mira, como a Arnaldo Otegi, que no le dejaron salir de la prisión para despedirse de su madre antes de morir.

Lo de lejos qué claro se ve, y lo que cuesta ver de cerca.
1 K 17
security_incident #3 security_incident
#1 A ver. Sin justificar lo de Otegi, salvemos las distancias. Arnaldo Otegi fue condenado por ser miembro de ETA en su tiempo. Este tío fue secuestrado en aguas internacionales en misión humanitaria.
1 K 34
ehizabai #4 ehizabai
#3 La condena de Otegi, que cumplió íntegrada, fue anulada a posteriori, por parcial.
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Sandman #2 Sandman
Bueno, eso de que no sepa que si madre a muerto... Estoy segurísimo de que los soldados nazionistas ya lo han usado para burlarse de él.
0 K 11

menéame