Madre de 16, padre de 85

Cada día, dos menores de 18 años se convierten en madres en México, producto de la violencia sexual de hombres mayores de 40 años, revela un análisis de cifras oficiales realizado por MILENIO

| etiquetas: violencia sexual , mexico
uyquefrio #1 uyquefrio
Madre de 16, violador de 85
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Ya está el que reparte carné de enamorados. Sois unos edadistas de mierda.
UsuarioXY #4 UsuarioXY
Aquí en España eso no pasa. Tampoco tenemos a cierta etnia violando a niñas con pañuelos y casandolas con 16 años.
Eso no existe para el rojelio medio.
#2 fralbin
A ver, visto el gráfico, y salvo casos extremos, la mayoria no son "niñas", son adolescentes de 15 en adelante, más del 90%.

Podemos valorarlo desde la perspectiva Europea, pero esto era habitual aqui hace 50 años, y son casos raros en Mejico hoy.

Nota: leed el "salvo casos extremos".
