Macron nombrará un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas en medio de la crisis política

“Tengo la íntima convicción de que el equipo que deberá asumir las responsabilidades, sea cual sea la elección del presidente de la República, deberá estar totalmente desconectado de las ambiciones presidenciales para 2027”, ha dicho el primer ministro saliente, Sébastien Lecornu — Los socialistas franceses aseguran que no formarán gobierno con los macronistas tras reunirse con Lecornu

#4 Pixmac
Con los exprimer ministro de Macron se podrá hacer un equipo de fútbol, incluyendo reservas.
#2 lluissubi
Que dimita y convoque elecciones presidenciales.
Es mi humilde opinión desde mi sofá del país de al lado
Pepa56 #3 Pepa56
Todavía no se ha enterado que perdió las elecciones.
#5 chostes *
Acabo de ver que no puedo votar :shit:
