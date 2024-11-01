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Macron aboga por una "moratoria" sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua
Araqchi critica a Macron por "no pronunciar ni una palabra de condena" a la ofensiva de EEUU e Israel y reaccionar ante la respuesta de Irán.
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irán
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francia
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#3
Un_señor_de_Cuenca
En los momentos difíciles se ve la altura de cada uno. No estaría mal pedir una moratoria para no bombardear escuelas y zonas residenciales. En plan idea loca.
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#4
MiguelDeUnamano
#3
Lo que ha cambiado la película desde el primer bombardeo a un hospital en Gaza, que la escoria decía que no había sido por parte de Israel, ahora ya les importa una mierda si no es que lo aplauden.
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#5
Ludovicio
#4
¿ Para que van a molestarse en disimular algo que sus votantes excusan por si mismos ?
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#7
MiguelDeUnamano
#5
Porque su primera impresión es que "menudo marrón" y lo niegan. Con lo del bombardeo al colegio de Irán volvió a pasar "es un bulo" decían, una vez reconocido públicamente no lo condenan, ni excusan, ni dicen "me engañaron".
Algo así vimos con lo de las residencias, mientras pudieron responsabilizar a Iglesias, lo hicieron. En cuanto Ayuso soltó lo de "se iban a morir igual" lo dieron por bien dicho y, como mucho, dicen que también pasó en otras CCAA…
» ver todo el comentario
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#8
Ludovicio
#7
Fue curioso de ver ese cambio generalizado de opinión con lo de las residencias.
De querer colgar a Iglesias a decir que estaba bien hecho. De un día para otro.
Para mí es el ejemplo paradigmático de la falta de criterio personal del votante de derechas.
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#6
chemado_chema
#3
a lo locooooo!! Menuda cara tienen todos estos!
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#10
Suleiman
#3
En la guerra jamás ha interesado las personas,solo los intereses económicos.
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#1
Tkachenko
Menudo lamebotas
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#2
carakola
Un poco jihoputa sí que ha salido Macroncito. ¿Pero qué opina Borrell de todo esto?
1
K
31
#9
encurtido
La que tengo aquí colgatoria.
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10
comentarios)
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Algo así vimos con lo de las residencias, mientras pudieron responsabilizar a Iglesias, lo hicieron. En cuanto Ayuso soltó lo de "se iban a morir igual" lo dieron por bien dicho y, como mucho, dicen que también pasó en otras CCAA… » ver todo el comentario
De querer colgar a Iglesias a decir que estaba bien hecho. De un día para otro.
Para mí es el ejemplo paradigmático de la falta de criterio personal del votante de derechas.