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Macron aboga por una "moratoria" sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua

Macron aboga por una "moratoria" sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua

Araqchi critica a Macron por "no pronunciar ni una palabra de condena" a la ofensiva de EEUU e Israel y reaccionar ante la respuesta de Irán.

| etiquetas: irán , francia , sionismo , israel , guerra , macron
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
En los momentos difíciles se ve la altura de cada uno. No estaría mal pedir una moratoria para no bombardear escuelas y zonas residenciales. En plan idea loca.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Lo que ha cambiado la película desde el primer bombardeo a un hospital en Gaza, que la escoria decía que no había sido por parte de Israel, ahora ya les importa una mierda si no es que lo aplauden.
10 K 134
Ludovicio #5 Ludovicio
#4 ¿ Para que van a molestarse en disimular algo que sus votantes excusan por si mismos ?
4 K 45
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Porque su primera impresión es que "menudo marrón" y lo niegan. Con lo del bombardeo al colegio de Irán volvió a pasar "es un bulo" decían, una vez reconocido públicamente no lo condenan, ni excusan, ni dicen "me engañaron".

Algo así vimos con lo de las residencias, mientras pudieron responsabilizar a Iglesias, lo hicieron. En cuanto Ayuso soltó lo de "se iban a morir igual" lo dieron por bien dicho y, como mucho, dicen que también pasó en otras CCAA…   » ver todo el comentario
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Ludovicio #8 Ludovicio
#7 Fue curioso de ver ese cambio generalizado de opinión con lo de las residencias.
De querer colgar a Iglesias a decir que estaba bien hecho. De un día para otro.

Para mí es el ejemplo paradigmático de la falta de criterio personal del votante de derechas.
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chemado_chema #6 chemado_chema
#3 a lo locooooo!! Menuda cara tienen todos estos!
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#10 Suleiman
#3 En la guerra jamás ha interesado las personas,solo los intereses económicos.
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Tkachenko #1 Tkachenko
Menudo lamebotas
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carakola #2 carakola
Un poco jihoputa sí que ha salido Macroncito. ¿Pero qué opina Borrell de todo esto? :troll:
1 K 31
#9 encurtido
La que tengo aquí colgatoria.
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menéame