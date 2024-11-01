Macrodesahucio en Villalba: el Ayuntamiento ordena el desalojo del bloque donde viven más de 100 personas

Desde las 6h de este jueves un amplio despliegue policial, incluyendo antidisturbios, rodean el edificio 13-15 de la calle Real. 43 familias del bloque se encuentran actualmente en negociaciones con Sareb, propietario del edificio.
Como decía el padre del capitalismo, el rentista es un problema porque no crea riqueza, la extrae y aquí en España se premia vivir de paguitas, pero como siempre te mintieron cuando decian que eran los pobres los que viven de paguitas
De donde sale el dinero que pides para la hipoteca de tu piso? de donde sale el dinero que una empresa pide para financiar una maquina nueva y poder producir? Se necesita que alguien (persona / empresa) con capacidad de ahorro genere ese capital para que otro pueda financiarse. pues de los "rentistas" . Y eso hay que pagarlo.
Y lo dicho, coincido en que los precios estan por las nubes y que habría que intervenir,con topes al alquiler, con topes a la acaparacion de vivienda y con obligatoriedad de que la promocion de vivienda publica sea unicamente de alquiler (y no como lo de alicante)
Y por costar me refiero a las familias que lo perdieron todo y a las que no rescataron como a los bancos. La de gente que incluso perdió su casa, se quedó en la calle y con al deuda de por vida. Cada euro que ingresa se lo embargan y así hasta que mueran. Y los del SARED chuleando.
sale a 20,€/m2 , es decir, unos 130m2, que son más grandes de lo que se suelen construir en los últimos años.
Este precio también tiene que absorber precios altos en determinadas zonas "de lujo", donde se disparan y no es lo que más alquila la gente "normal"
Estaría mejor ver la moda o la mediana
La compañía responde así al requerimiento municipal que ha dictado el desalojo del edificio por no cumplir las condiciones de seguridad necesarias para albergar personas.