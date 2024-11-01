edición general
Macrodesahucio en Villalba: el Ayuntamiento ordena el desalojo del bloque donde viven más de 100 personas

Macrodesahucio en Villalba: el Ayuntamiento ordena el desalojo del bloque donde viven más de 100 personas

Desde las 6h de este jueves un amplio despliegue policial, incluyendo antidisturbios, rodean el edificio 13-15 de la calle Real. 43 familias del bloque se encuentran actualmente en negociaciones con Sareb, propietario del edificio.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El alquiler medio en Madrid 2600 euros. En Berlin con el doble de sueldo 1200 euros.

Como decía el padre del capitalismo, el rentista es un problema porque no crea riqueza, la extrae y aquí en España se premia vivir de paguitas, pero como siempre te mintieron cuando decian que eran los pobres los que viven de paguitas

Con razón los guiris se van www.meneame.net/m/Artículos/suizo-relata-fue-espana-cansado-estafas
ankra #5 ankra
#1 Lo siento, pero no me creo que el alquiler medio en Madrid sean 2600 euros
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 eleconomista  media
Dene #10 Dene
#1 coincido en que los precios están desatados y algo hay que hacer, pero la frasecita es simplista a mas no poder
De donde sale el dinero que pides para la hipoteca de tu piso? de donde sale el dinero que una empresa pide para financiar una maquina nueva y poder producir? Se necesita que alguien (persona / empresa) con capacidad de ahorro genere ese capital para que otro pueda financiarse. pues de los "rentistas" . Y eso hay que pagarlo.
Y lo dicho, coincido en que los precios estan por las nubes y que habría que intervenir,con topes al alquiler, con topes a la acaparacion de vivienda y con obligatoriedad de que la promocion de vivienda publica sea unicamente de alquiler (y no como lo de alicante)
#2 concentrado
"Desde las 6h de este jueves un amplio despliegue policial, incluyendo antidisturbios, rodean el edificio 13-15 de la calle Real. 43 familias del bloque se encuentran actualmente en negociaciones con Sareb" Curiosa forma de negociar, con la pistola sobre la mesa.
#4 soberao *
#2 Y lo que costó rescatar a los bancos y poner en marcha el SARED para que se tragara toda la mierda de la burbuja inmobiliaria de la banca y así las entidades privada lavaban sus pifias y se las comía el "banco público".

Y por costar me refiero a las familias que lo perdieron todo y a las que no rescataron como a los bancos. La de gente que incluso perdió su casa, se quedó en la calle y con al deuda de por vida. Cada euro que ingresa se lo embargan y así hasta que mueran. Y los del SARED chuleando.
tricionide #3 tricionide *
les desalojan para venderselo a un fondo buitre seguro (no he leido la noticia)
#7 soberao *
Ayuntamiento de Collao Villalba, con alcaldesa del PP es la que ha ordenado el desalojo: es.wikipedia.org/wiki/Collado_Villalba
María Dolores Vargas Fernández (PP)
www.todoslosayuntamientos.es/comunidad-de-madrid/madrid/collado-villal
#8 MADMax2 *
ese alquiler medio son para pisos un poco más grandes que la media, no?

sale a 20,€/m2 , es decir, unos 130m2, que son más grandes de lo que se suelen construir en los últimos años.
Este precio también tiene que absorber precios altos en determinadas zonas "de lujo", donde se disparan y no es lo que más alquila la gente "normal"
Estaría mejor ver la moda o la mediana
#11 MADMax2 *
Habría que conocer los detalles, las "dos versiones"
[La compañía responde así al requerimiento municipal que ha dictado el desalojo del edificio por no cumplir las condiciones de seguridad necesarias para albergar personas.](www.sareb.es/sareb-ofrece-reubicacion-a-siete-familias-vulnerables-en-;   » ver todo el comentario
#9 angar300
La Sareb debe mandar en el ayuntamiento de Villalba.... ya que ninguna ley obliga a la policía local (ni a ningún agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) a obedecer órdenes del ayuntamiento que contravengan la normativa vigente sobre vivienda o cualquier otra ley superior. Lástima que no lo sepan... ¿O sí?
#12 seruvi
Es una pena que haya tanto capital destinado a generear rentas pasivas sin aportar valor añadido. El inmobiliario está lastrando al pais.
