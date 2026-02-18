edición general
Lyon. La muerte de un activista neofascista en Francia y la inminente manipulación autoritaria del régimen

Ante los vandalismos en las oficinas de La Francia Insumisa en toda Francia desde el viernes, y la amenaza del Estado con lanzar una ofensiva contra los derechos democráticos —una continuación de la represión de las principales movilizaciones sociales de los últimos años, del movimiento de solidaridad con Palestina y de la disolución de organizaciones musulmanas, antirracistas, antifascistas y ecologistas—, es fundamental mantener la unidad. La continua manipulación política prepara ataques brutales; el movimiento obrero y todas las..

#3 fremen11 *
#2 # 1 Lo de siempre violencia de falsa bandera de la ultraderecha para justificar joder al enemigo
Beltenebros #4 Beltenebros
#3
El problema es que aquí se ha unido desde la extrema derecha, Macron y el mal llamado Partido Socialista de Francia, todos contra la izquierda. Pinta muy mal el panorama en Francia.
#5 fremen11
#4 O sea la derecha, la ultraderecha y si los socialistas franceses son como los españoles, los traidores a los trabajadores contra la izquierda, nada nuevo bajo el sol
Beltenebros #7 Beltenebros *
#_6 Claro, la típica equidistancia para manipular la realidad.
Lo cierto es que el fascismo es el brazo armado del capitalismo. La Historia lo ha demostrado sobradamente.

CC #5 Es nueva esta campaña política, mediática y judicial. Pinta muy mal la cosa en Francia.
Kamillerix #10 Kamillerix
#7 Me voy a reiterar (17/02), pero: Los grupos de extrema derecha en Francia desde siempre han sido muy peligrosos y tras la IIGM más todavía: movimientos clandestinos, armados y con "buenos contactos" entre los poderosos...

Ahora que también se han encontrado enfrente a su Némesis, muy conscientes de su peligrosidad y actuando en consecuencia...

Lo de "poner la otra mejilla" queda para los que lo asuman por su cuenta, no todos estamos por ésas >:-(
rutas #9 rutas
#2 "... la estrategia habitual de las bandas fascistas consiste en "cometer la máxima violencia y escenificar su propia victimización con la ayuda de medios cómplices""

Los fascistas son cobardes por definición.
Beltenebros #1 Beltenebros
Los líderes políticos nacionales reaccionaron rápidamente. Marine Le Pen habló de "milicias de extrema izquierda" y pidió que se "consideraran grupos terroristas", mientras que el ex ministro del Interior Bruno Retailleau se refirió a "la violencia extrema reinante en los grupos satélite que orbitan alrededor de La Francia Insumisa (LFI )". El mismo sentimiento fue compartido por el partido de Macron, donde su ex primer ministro Gabriel Attal condenó "la

Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Lo que Charlie Hebdo publica al respecto  media
Battlestar #8 Battlestar
Un fascista va a pegar una paliza a unos antifascistas y acaba el apalizado y muerto. Pena ninguna, pero también es innegable que a un fascista lo han matado unos antifascistas.
