Lyon. La muerte de un activista neofascista en Francia y la inminente manipulación autoritaria del régimen

Ante los vandalismos en las oficinas de La Francia Insumisa en toda Francia desde el viernes, y la amenaza del Estado con lanzar una ofensiva contra los derechos democráticos —una continuación de la represión de las principales movilizaciones sociales de los últimos años, del movimiento de solidaridad con Palestina y de la disolución de organizaciones musulmanas, antirracistas, antifascistas y ecologistas—, es fundamental mantener la unidad. La continua manipulación política prepara ataques brutales; el movimiento obrero y todas las..
| etiquetas: lyon , francia insumisa , macron , neofascista , censura , extrema derecha
Identificados tres fascistas que participaron en la emboscada de Lyon
diariosocialista.net/2026/02/18/identificados-tres-fascistas-que-parti
www.federacionanarquista.net/francia-muerte-de-un-fascista-en-lyon-mas
El problema es que aquí se ha unido desde la extrema derecha, Macron y el mal llamado Partido Socialista de Francia, todos contra la izquierda. Pinta muy mal el panorama en Francia.
Lo cierto es que el fascismo es el brazo armado del capitalismo. La Historia lo ha demostrado sobradamente.
CC #5 Es nueva esta campaña política, mediática y judicial. Pinta muy mal la cosa en Francia.
Ahora que también se han encontrado enfrente a su Némesis, muy conscientes de su peligrosidad y actuando en consecuencia...
Lo de "poner la otra mejilla" queda para los que lo asuman por su cuenta, no todos estamos por ésas
Los fascistas son cobardes por definición.
… » ver todo el comentario