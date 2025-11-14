edición general
Luz verde a Microsoft en Zaragoza: invertirá 5.356 millones en la construcción de sus tres centros de datos

El gigante tecnológico Microsoft ya tiene el visto bueno inicial del Gobierno de Aragón para desarrollar sus tres centros de datos en la comunidad, situados en La Muela (Centrovía), Zaragoza (junto a Puerto Venecia) y Villamayor de Gállego. El consejero de Fomento, Octavio López, ha firmado este viernes el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), un paso decisivo para ejecutar esta inversión milmillonaria en los próximos diez años. El inicio de las obras se producirá una vez se apruebe de forma definitiva, a mediados de 2026

Mauro_Nacho
La autorización tendría que venir acompañada de una inversión en energía renovable que compensará el consumo energético del centro de datos, de lo contrario va a ser un un serio problema por el efecto que puede tener en el precio de la electricidad, además de no crear empleo apenas.
2
Pixmac
Mucho "interés general" pero seguramente esos centros de datos serán facturados desde Irlanda y apenas generarán dinero en Aragón, que un centro así tampoco necesita muchos empleados. Lo que sí generarán es un gran consumo eléctrico que al final perjudicará a los aragoneses y españoles.
3
janatxan
Los vecinos no van a ver ni un duro de unos centros prácticamente automatizados al 100%.
0

