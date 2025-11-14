Luz verde a Microsoft en Zaragoza: invertirá 5.356 millones en la construcción de sus tres centros de datos

El gigante tecnológico Microsoft ya tiene el visto bueno inicial del Gobierno de Aragón para desarrollar sus tres centros de datos en la comunidad, situados en La Muela (Centrovía), Zaragoza (junto a Puerto Venecia) y Villamayor de Gállego. El consejero de Fomento, Octavio López, ha firmado este viernes el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), un paso decisivo para ejecutar esta inversión milmillonaria en los próximos diez años. El inicio de las obras se producirá una vez se apruebe de forma definitiva, a mediados de 2026