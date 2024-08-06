edición general
17 meneos
26 clics

Lula dice que el regreso de Maduro y su esposa a Venezuela no es lo importante, que lo importante es la democracia y el regreso de millones de venezolanos en el exilio  

Lula, que viajará el próximo mes a Washington, dice que el regreso a Venezuela de Maduro y su esposa no es lo importante, que lo importante es la democracia y el regreso de 8.400.000 venezolanos en el exilio.

| etiquetas: lula , maduro , cilia , venezuela
14 3 0 K 176 actualidad
24 comentarios
14 3 0 K 176 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 luzer *
¿pero no era una democracia con un gobierno que los venezolanos demandaban elección tras elección en las urnas como me decía pesetero, ratachepuda y bobo solemne?
6 K 39
BlackDog #5 BlackDog *
#3 Yo no sé a que esperan para sacar las actas y demostrar por fin que es el presidente electo... decían que las iban a sacar y tururu tururu la gente ya se ha olvidado, Delsi, puedes meterlas en la trituradora
2 K 25
#8 carraxe *
#3 Las únicas elecciones con trampa evidente y pucherazo fueron las últimas. Todas las anteriores desde Chávez las ganó el chavismo, con observadores de la ONU, algo que echo de menos en España, y especialmente en Galicia. Es lo que hay. Así que no emborrones la realidad ni saques de su línea temporal las declaraciones de nadie, por favor.

#5
0 K 8
#14 luzer *
#8 imposible, estaba Zapatero como mas destacado de los observadores invitados y no solo calló, sino que estuvo presionando a los presidentes del grupo de puebla para que no denunciaran el fraude. #3
1 K 14
#15 carraxe
#14 ¿Sí? Eso estaría fatal por su parte. ¿Tienes alguna fuente que confirme eso?
0 K 8
#18 luzer *
#15 si, pero me vas a decir que es bulo. Ahora, como mediador estrella, me podrías poner tu fuente afirmando de su boca que aquello fue una merienda de hombres de color. Que me imagino que era su obligación como observador de la limpieza de esas elecciones.

www.elmundo.es/internacional/2024/08/06/66b24a40e9cf4a8f3e8b45a2.html
0 K 6
#22 carraxe *
#18 Es interesante, le echaré un ojo. Pero así a simple vista, el artículo de El Mundo está sacado de un artículo de opinión en el diario digital "la politica online". Me llaman la atención las cursivas en observacion y lobby cuando habla de Zapatero, a pesar de que en el primer párrafo dice que no se reunió con los del pucherazo, que sería la evidente señal de apoyo al régimen.

Me parece una noticia poco clara. ¿No tienes declaraciones de Zapatero? Eso sería…   » ver todo el comentario
0 K 8
#23 luzer
#22 ¿No tienes declaraciones de Zapatero? No, y debería tenerlas como observador de la limpieza de esas elecciones.
0 K 6
#24 carraxe *
#23 Desde luego que sí. Por eso si la noticia dice que se dedica a hacer lobbyismo, o critica la opinión de Zapatero o sus actos, sin ninguna cita o referencia, me parece más opinión que noticia

No te voy a decir que es bulo, porque lo mismo tienes toda la razón, pero no me convence. ¿Qué dice la ONU?
0 K 8
#6 PeloPene *
#3 para el meneante medio y el chepacoletariado era el paraíso en la tierra.... Pero no verás a ninguno vivir allí que tontos no son
1 K 14
#7 Tensk
#3 No sé a quién te refieres con el tercero.
1 K 21
Pulpatine #11 Pulpatine
¡Madre mía! ¡¡Otro traidor fascista!!

:troll:
2 K 38
ewok #16 ewok
#12 Aunque no lo sea, ¿no és más ilegítimo inventarse una excusa para actuar en un país soberano?
1 K 20
antesdarle #20 antesdarle
#16 Putin y Trump no se si entienden eso de país soberano
0 K 10
#1 sliana
Están haciendo cola para volver. Pero todavía no tienen claro si la delincuencia ha desaparecido de repente o de si ya no hay secuestros express.
1 K 15
Papirolin #4 Papirolin
#1 La gravedad de los secuestros exprés es que una banda relacionada con la pedofilia y la piratería a barcos petroleros ha secuestrado al presidente.
9 K 73
Pulpatine #12 Pulpatine
#4 Te has dejado legítimo al final de tu frase.
1 K 18
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#1, la delincuencia bajo mucho en Venezuela porque precisamente los delincuentos son parte de estos millones de Venezolanos que se exiliaron. Y si no que les pregunten a los países que más inmigración venezolana han recibido.
3 K 23
taSanás #17 taSanás
#9 ha bajado tanto que al día siguiente de secuestrar a maduro ya no había lanchas de narcotraficantes :troll:
0 K 8
Alakrán_ #19 Alakrán_
#9 A ver si va a ser cierto que Maduro abrió las cárceles para meter los delincuentes en Perú y Colombia.
P.d. Vuestra inquina con los migrantes venezolanos es para hacérsela mirar, la inmensa mayoría trabajadores buscándose la vida, ahora vivo en Lima, donde hay más de un millón de venezolanos, ricos, muy pocos.
3 K 47
rojo_separatista #21 rojo_separatista
#19, que la inmensa mayoría sean trabajadores no quita que los que delinquían se hayan ido. Y esto pasa siempre, en cualquier sociedad, la inmensa mayoría de las personas son buenas y solidarias, pero el ruido lo hacen los otros.
0 K 10
Catapulta #2 Catapulta
Quizás no es una frase muy acertada. Pero la tomaremos para crear fricción entre la izquierda de Latinoamérica ¿Es así no?
0 K 14
rojo_separatista #10 rojo_separatista
Parece que a Lula se le olvida explicar por qué PDVSA produce 700.000 barriles de petróleo en lugar de 3 millones.
0 K 10
SolidGeorg #13 SolidGeorg
Pues el barrio de Salamanca se va a quedar desierto, van a tener que regalar los pisos por allí.
0 K 6

menéame