Lula dice que el regreso de Maduro y su esposa a Venezuela no es lo importante, que lo importante es la democracia y el regreso de millones de venezolanos en el exilio  

Lula, que viajará el próximo mes a Washington, dice que el regreso a Venezuela de Maduro y su esposa no es lo importante, que lo importante es la democracia y el regreso de 8.400.000 venezolanos en el exilio.
Me parece una noticia poco clara. ¿No tienes declaraciones de Zapatero? Eso sería… » ver todo el comentario
No te voy a decir que es bulo, porque lo mismo tienes toda la razón, pero no me convence. ¿Qué dice la ONU?
P.d. Vuestra inquina con los migrantes venezolanos es para hacérsela mirar, la inmensa mayoría trabajadores buscándose la vida, ahora vivo en Lima, donde hay más de un millón de venezolanos, ricos, muy pocos.