Lukashenko, el último dictador de Europa, ofrece asilo político a Maduro en Bielorrusia: "Las puertas están abiertas para él"

Las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si este desea abandonar su país, ha afirmado este martes el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras mantener consultas este fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole. "Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él", ha afirmado en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV difundida por la agencia estatal bielorrusa BELTA.