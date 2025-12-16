edición general
9 meneos
10 clics

Lukashenko, el último dictador de Europa, ofrece asilo político a Maduro en Bielorrusia: "Las puertas están abiertas para él"

Las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si este desea abandonar su país, ha afirmado este martes el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras mantener consultas este fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole. "Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él", ha afirmado en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV difundida por la agencia estatal bielorrusa BELTA.

| etiquetas: maduro , dictadura , asilo , bielorrusia
8 1 3 K 55 actualidad
12 comentarios
8 1 3 K 55 actualidad
Comentarios destacados:    
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
No le ofrecen asilo en un país democrático, sino en una dictadura de mierda xD xD xD xD xD xD
4 K 50
luiggi #11 luiggi
#1 El problema para Maduro es que solo puede ir a dictaduras de mierda. Incluso con un trato con Trump, existen organismos judiciales internacionales y el derecho de reclamar justicia en cualquier pais democratico si en el tuyo no se hizo justicia (como paso con Pinochet). Lo que hace imposible que pueda moverse por paises democraticos, incluyendo el suyo propio: si vuelve a haber justicia independiente cualquier trato con Corina sería invalidado.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
@admin @imparsifal como era eso de que se iban a vigilar los votos negativos ideológicos a las subidas de noticias?
Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
1 K 21
eltxoa #6 eltxoa
#5 la noticia es sensacionalista. no la he votado como tal, porque luego van algunos negativizado en represaría. Pero es sensacionalista como no podría ser de otra forma siendo del español.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 sois un cáncer para la página.
1 K 21
eltxoa #8 eltxoa
#7 Aquí hay mucha gente que se comporta deshonestamente. Eso no puedo negártelo.
1 K 23
#4 Pepepistolas
Eso de el ultimo dictador de donde sale ? Y Vladimir Vladimirovich que es, un democrata convencidoi?
1 K 17
#2 poxemita
Maduro, no vayas que te manda al bosque a que cruces la frontera pa Polonia.
0 K 12
#3 Juantxi *
¿El último dictador de Europa? Creo que hay algunos más, incluso algún que ni se molesta en convocar elecciones, cerca de Bielorrusia.
0 K 11
#12 SeuMadruga
La noticia es errónea. Si se trata del último dictador de Europa, el asilo no sería en Minsk, sino en Kiev :troll:
0 K 7

menéame