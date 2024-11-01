Luisa González en Telesur: Ecuador rechaza ser el "patio trasero" de EE.UU

La excandidata presidencial Luisa González aseguró este domingo que la victoria del «No» en la consulta popular representa un firme rechazo a la instalación de bases militares extranjeras y a la millonaria campaña mediática orquestada por el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Denunció que el Ejecutivo gastó más de siete millones de dólares en publicidad para gobernar «desde las redes, desde la pauta, desde la campaña sucia, desde la mentira». Sostuvo que, a pesar de que «los medios hegemónicos están comprados», el pueblo...