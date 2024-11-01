edición general
Luisa González en Telesur: Ecuador rechaza ser el "patio trasero" de EE.UU

La excandidata presidencial Luisa González aseguró este domingo que la victoria del «No» en la consulta popular representa un firme rechazo a la instalación de bases militares extranjeras y a la millonaria campaña mediática orquestada por el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Denunció que el Ejecutivo gastó más de siete millones de dólares en publicidad para gobernar «desde las redes, desde la pauta, desde la campaña sucia, desde la mentira». Sostuvo que, a pesar de que «los medios hegemónicos están comprados», el pueblo...

carakola #2 carakola
Me alegro por Ecuador. Pero me da que van a intentar colarlas igualmente. Veremos...
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Esta noticia ha pasado un poco desapercibida, pero es muy positiva. Los ecuatorianos han votado en contra de que Trumpeto les monte dos bases militares en su territorio.
A ver si vamos tomando la misma senda y nos libramos de la presencia del Imperio Decadente en España.
#4 chavi
Se van a cagar y mear en esa "consulta".
meroespectador #1 meroespectador
"Somos la buhardilla", afirmó a continuación mientras ladeaba la cabeza para indicar su cercanía con el tejado.
