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Luis Enrique, entrenador del PSG: "No hay que respetar todas las opiniones; las hay que son de mierda"

Luis Enrique, entrenador del PSG: "No hay que respetar todas las opiniones; las hay que son de mierda"

"Como en cualquier cosa en la vida, hay opiniones de toda clase. No hay que respetar todas las opiniones, porque las hay que son de mierda. La mayoría está encantada con este tipo de fútbol, yo también. Lo importante es que los hinchas, los que aman el fútbol, hayan podido disfrutar", manifestó Luis Enrique, en la víspera del partido liguero ante el Lorient.

| etiquetas: luis enríque , psg , opiniones de mierda
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Amperobonus #1 Amperobonus
Y por eso niños, a los fascistas se les dice en su cara:

Tus ideas son puta mierda
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Gotsel #11 Gotsel
#1 qué fijación con el fascismo en meneame! También se le podria decir decir a los terraplanistas, a los antivacunas, a los taurinos, a los antiabortistas, a los racistas, a los machistas, etc etc
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emmett_brown #2 emmett_brown
Todas las personas son dignas de respeto. Todas las ideas no.
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#6 concentrado
#2 De primero de filosofía, por eso se la quieren cargar.
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Milmariposas #5 Milmariposas
Yo no respeto a los fascistas porque el fascismo no es una idea, es la muerte de todas las ideas. Punto.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Lucho siempre en mi equipo
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Hay que respetar que cada uno pueda dar su opinión, pero no todas las opiniones son dignas de respeto.
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#7 igarb
Las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno
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oceanon3d #9 oceanon3d *
#7 Las opiniones de los fascistas no; son como virus ... donde entran se comen a todas las demás por la fuerza del odio desplazando la razon.

¿De verdad ya hemos olvidado las primera décadas del siglo pasado y sus consecuencias?
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 y algunos no son agradables de ver
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menéame