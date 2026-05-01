Luis Enrique, entrenador del PSG: "No hay que respetar todas las opiniones; las hay que son de mierda"

"Como en cualquier cosa en la vida, hay opiniones de toda clase. No hay que respetar todas las opiniones, porque las hay que son de mierda. La mayoría está encantada con este tipo de fútbol, yo también. Lo importante es que los hinchas, los que aman el fútbol, hayan podido disfrutar", manifestó Luis Enrique, en la víspera del partido liguero ante el Lorient.