La lucha contra los estereotipos. Meryl Streep confiesa que a partir de los 40 le empezaron a ofrecer varios papeles de bruja. [ITA]

Meryl Streep tiene el récord absoluto de nominaciones a los Oscar (21), ganando en tres ocasiones. Sin embargo, reconoce que ha tenido que luchar contra muchos estereotipos en Hollywood así como problemas personales (como la muerte de su pareja a los 28 años). Cuenta que en el casting de King Kong (1976) fue rechazada por ser "demasiado fea", algo de lo que le costó recuperarse. Defiende el feminismo y está en contra del vicio de cirugía estética de Hollywood. Reclama, por ejemplo, que Martin Scorsese nunca haya tenido una protagonista mujer.
| etiquetas: mery , streep , bruja , edadismo , actriz , hollywood , cine , entrevista