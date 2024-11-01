edición general
La lucha contra los estereotipos. Meryl Streep confiesa que a partir de los 40 le empezaron a ofrecer varios papeles de bruja. [ITA]

Meryl Streep tiene el récord absoluto de nominaciones a los Oscar (21), ganando en tres ocasiones. Sin embargo, reconoce que ha tenido que luchar contra muchos estereotipos en Hollywood así como problemas personales (como la muerte de su pareja a los 28 años). Cuenta que en el casting de King Kong (1976) fue rechazada por ser "demasiado fea", algo de lo que le costó recuperarse. Defiende el feminismo y está en contra del vicio de cirugía estética de Hollywood. Reclama, por ejemplo, que Martin Scorsese nunca haya tenido una protagonista mujer.

3 comentarios
Atusateelpelo
Lo raro seria que ofreciesen papeles de bruja a jovenes varones de 20 años o que a ella le ofreciesen el papel protagonista de Gladiator.
cenutrios_unidos
Yo he trabajado siempre en mi agencia de modelos de "antes".
#3 silzul
De la misma manera que por diversos temas, se seleccionan normalmente un casting lo más cercano a los 20 años para hacer peliculas de adolescentes subiditas de tono como American Pie. Lo raro es proponerte papeles que están alejados del tópico que tú edad aparenta. Claro a menos que sea una reinvención o una parodia.
