Louzán: “No sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial“

¿Tiene vértigo de que la final se vaya a Marruecos? Cada uno tiene que hacer su papel. España está trabajando bien, haciendo sus deberes. Hace unos días fueron los técnicos de FIFA y nos trasladaron que estaban ahí y que su impresión inicial era buena. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no depende de nosotros y por lo tanto, respeto para todos. Vamos a hacer el mejor mundial de la historia.
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El mundial y sus mierdas que las paguen otros.
Peor vamos, que lo de siempre, sobornos por todas partes. Infantino es menos discreto de lo que lo era Blatter.