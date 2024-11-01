Louzán: “No sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial“

¿Tiene vértigo de que la final se vaya a Marruecos? Cada uno tiene que hacer su papel. España está trabajando bien, haciendo sus deberes. Hace unos días fueron los técnicos de FIFA y nos trasladaron que estaban ahí y que su impresión inicial era buena. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no depende de nosotros y por lo tanto, respeto para todos. Vamos a hacer el mejor mundial de la historia.