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Louzán: “No sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial“

Louzán: “No sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial“

¿Tiene vértigo de que la final se vaya a Marruecos? Cada uno tiene que hacer su papel. España está trabajando bien, haciendo sus deberes. Hace unos días fueron los técnicos de FIFA y nos trasladaron que estaban ahí y que su impresión inicial era buena. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no depende de nosotros y por lo tanto, respeto para todos. Vamos a hacer el mejor mundial de la historia.

| etiquetas: mundial , sede , final , españa
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8 comentarios
3 0 0 K 26 actualidad
#3 Albarkas
Prefiero que no sea la sede de nada de ésta mierda que nos va a acabar costando una millonada para que unos cuantos bastardos se hinchen con sus corruptelas.
El mundial y sus mierdas que las paguen otros.
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FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame *
Aclaración: Cuando dice España, quiere decir el Madrid y concretamente la caja de sardinas de Florentino
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KLKManin #7 KLKManin *
#2 de celebrarse en España tienes más sentido que se haga en Madrid que en Burgos o Jaén.
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#8 IsraelEstadoGenocida
#7 ya le gustaría al Bernabéu tener la lealtad de la afición de él Plantío
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#1 IsraelEstadoGenocida
No lo entenderá él… a mí no me sorprendería lo más mínimo
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#4 surco
:goatse: Que los de la Fifa están contentos, dice. :-D xD xD estos son como los del COI , que les prometen las olimpiadas a todos para trincar sobornos y luego votan a los que les sale de las pelotas.
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#6 PerritaPiloto
#4 O al que le tenga escogido de las pelotas. Pero el turismo cinco estrellas de reunión en reunión en cualquier lugar del mundo y luego las visitas a las sedes para dejarse agasajar no se lo quita nadie.

Peor vamos, que lo de siempre, sobornos por todas partes. Infantino es menos discreto de lo que lo era Blatter.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Toallas... mejor portugal.
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menéame