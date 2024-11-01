·
main action
11
meneos
214
clics
Loro baila Gagnam style
Un loro baila y disfruta con la canción Gagnam style.
loro
,
gagnam
,
style
10
1
0
147
OYOYOY
4 comentarios
#1
Asimismov
No es ocio es OYOYOY.
Quienes vayan a OYOYOY y no se tropiecen con éste loro, habrán perdido el día.
12
#3
Leclercia_adecarboxylata
#1
Vale, lo pongo en su categoría.
18
#2
powernergia
Cómo si le pones Paquito el chocolatero.
11
#4
alfema
Más que bailar, reacciona a la música, como dice
#2
, le dará lo mismo una que otra.
