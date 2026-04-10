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‘Looksmaxing’, Clavicular y la estética de la desesperación neoliberal

‘Looksmaxing’, Clavicular y la estética de la desesperación neoliberal

La obsesión masculina por la imagen ha dado el salto de los foros de ‘incels’ a la cultura de masas. En el fondo, escribe Guillem Pujol, se trata de otro «mecanismo de defensa de una masculinidad que se siente amenazada».

| etiquetas: incel , estética , neoliberalismo , looksmaxing
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8 comentarios
7 2 1 K 102 actualidad
carakola #4 carakola *
Novedad de 2005. Ahora con más incels. Relacionada: Una década después, dónde están los metrosexuales www.theawl.com/2014/08/a-decade-later-whither-the-metrosexual/
1 K 36
loborojo #2 loborojo
Esto es lo de dejarse barba que tape como abascal?
1 K 24
hazardum #3 hazardum
Vivimos en un mundo donde la imagen se ha convertido en lo mas importante, y las redes sociales lo han magnificado todo, habiendo una competición "global", antes la gente tenia un circulo muy reducido donde interactuaban, ahora en redes sociales es un "mercado" abierto, y las apps de citas son un "mercado" de carne.

Al igual que hay mujeres con problemas psicológicos en ese sentido, también hay hombres que los tienen y siguen equivocadamente a Gurus de la imagen, pudiéndose hacer daño a si mismo para conseguir esos objetivos estéticos, o recurriendo a otras cosas.
1 K 21
Gry #1 Gry
¿¿¿Ahora que los hombres se arreglen es signo de misógina y cosa de incels???

Menos mal que yo no me paso más de 20 segundos frente al espejo antes de salir, no hay riesgo de que me confundan con uno de esos. xD
0 K 18
Cuñado #5 Cuñado
#1 Ahora que los hombres se arreglen es signo de misógina y cosa de incels

¿Dónde has leído eso?
1 K 17
Gry #6 Gry
#5 En el artículo:

Este fenómeno es el hijo pródigo de los foros incel [..] Bajo la superficie de las rutinas de cuidado facial, el Looksmaxing late con un resentimiento profundo hacia lo femenino
0 K 18
Cuñado #7 Cuñado
#6 Pues eso "bajo la superficie". Y sigue...

No se trata solo de ser guapo; se trata de una respuesta defensiva ante un mundo donde, según la narrativa de Clavicular, las mujeres ostentan un poder arbitrario y cruel sobre la validación masculina.

Es evidente que no está hablando del skincare, sino de un movimiento misógino que se oculta, entre otras cosas, detrás de símbolos como ése.

Es como resumir la crítica de alguien sobre el ideal de superioridad racial de los nazis con un "ahora ser rubio es racista".
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#8 sliana
Y lo de ponerse tetas no lo criticamos?
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menéame