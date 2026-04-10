‘Looksmaxing’, Clavicular y la estética de la desesperación neoliberal

La obsesión masculina por la imagen ha dado el salto de los foros de ‘incels’ a la cultura de masas. En el fondo, escribe Guillem Pujol, se trata de otro «mecanismo de defensa de una masculinidad que se siente amenazada».
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Al igual que hay mujeres con problemas psicológicos en ese sentido, también hay hombres que los tienen y siguen equivocadamente a Gurus de la imagen, pudiéndose hacer daño a si mismo para conseguir esos objetivos estéticos, o recurriendo a otras cosas.
Menos mal que yo no me paso más de 20 segundos frente al espejo antes de salir, no hay riesgo de que me confundan con uno de esos.
¿Dónde has leído eso?
Este fenómeno es el hijo pródigo de los foros incel [..] Bajo la superficie de las rutinas de cuidado facial, el Looksmaxing late con un resentimiento profundo hacia lo femenino
No se trata solo de ser guapo; se trata de una respuesta defensiva ante un mundo donde, según la narrativa de Clavicular, las mujeres ostentan un poder arbitrario y cruel sobre la validación masculina.
Es evidente que no está hablando del skincare, sino de un movimiento misógino que se oculta, entre otras cosas, detrás de símbolos como ése.
Es como resumir la crítica de alguien sobre el ideal de superioridad racial de los nazis con un "ahora ser rubio es racista".