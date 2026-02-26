Lomborg, ecologista escéptico danés: "Las políticas climáticas actuales son demasiado caras para el beneficio que aportan"

Bjørn Lomborg, politólogo y ambientólogo danés y presidente del think tank Copenhagen Consensus Center, se ha convertido en una de las voces más influyentes —y polémicas— del clima al cuestionar que la lucha contra el calentamiento global deba centrarse en recortes drásticos de emisiones. Autor de best sellers, lleva dos décadas construyendo un relato incómodo para el consenso climático: el calentamiento global existe, dice, pero las políticas para frenarlo son demasiado caras y poco eficaces.
Ya se puede meter el Copenhagen Consensus Center en el saco de los fabricantes de bulos del capital para evitar reducir sus hiper-beneficios.
El pavo dice: "No podemos hacerlo todo. Así que siempre hacemos este cálculo implícito: "¿Cuál es el coste y cuál es el beneficio?", y eso es lo que se debe hacer
"El miedo, la base del ecologismo"
No la base del ecologismo no es el miedo. La base del ecologismo es que el ser humano forma parte de la naturaleza y no es su dueño
Por cierto , Lomborg tambien hace foco en el desarrollo humano y pobreza. Argumenta que la lucha contra el cambio climático no debe eclipsar desafíos mayores y más inmediatos, como la desnutrición, la falta de educación, la tuberculosis o la malaria.
Pero eso elEspañol no te lo contara.