Lomborg, ecologista escéptico danés: "Las políticas climáticas actuales son demasiado caras para el beneficio que aportan"

Bjørn Lomborg, politólogo y ambientólogo danés y presidente del think tank Copenhagen Consensus Center, se ha convertido en una de las voces más influyentes —y polémicas— del clima al cuestionar que la lucha contra el calentamiento global deba centrarse en recortes drásticos de emisiones. Autor de best sellers, lleva dos décadas construyendo un relato incómodo para el consenso climático: el calentamiento global existe, dice, pero las políticas para frenarlo son demasiado caras y poco eficaces.