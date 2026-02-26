edición general
Lomborg, ecologista escéptico danés: "Las políticas climáticas actuales son demasiado caras para el beneficio que aportan"

Bjørn Lomborg, politólogo y ambientólogo danés y presidente del think tank Copenhagen Consensus Center, se ha convertido en una de las voces más influyentes —y polémicas— del clima al cuestionar que la lucha contra el calentamiento global deba centrarse en recortes drásticos de emisiones. Autor de best sellers, lleva dos décadas construyendo un relato incómodo para el consenso climático: el calentamiento global existe, dice, pero las políticas para frenarlo son demasiado caras y poco eficaces.

hdblue #2 hdblue *
La inmensa mayoría de CO2 emitido a la atmósfera está emitido por unas 100 empresas... pero hay que relajar las leyes por qué son caras... claro que sí guapi.

Ya se puede meter el Copenhagen Consensus Center en el saco de los fabricantes de bulos del capital para evitar reducir sus hiper-beneficios.

El pavo dice: "No podemos hacerlo todo. Así que siempre hacemos este cálculo implícito: "¿Cuál es el coste y cuál es el beneficio?", y eso es lo que se debe hacer

JackNorte #4 JackNorte
El precio de algo se debe calcular segun los gastos que evite , supongo que cuando toque pagar 100 veces mas no se vera tan caro. Pero ya sera tarde.
Cantro #6 Cantro
Think tank? Hay que ver quién les paga las facturas y con eso ya sabemos cómo de fiable es esta opinión
KLKManin #1 KLKManin *
Casi nadie niega el cambio climático. Lo que se pone en duda, es que tenga sentido volver a vivir en cuevas para evitarlo.
#5 abogado_del_diablo
#1 Entre vivir en cuevas y que te den tres envoltorios distintos para un producto que vas a consumir en diez minutos, o permitir que una persona emita toneladas de CO2 viajando en su jet privado para ver un partido de fútbol, hay un amplio margen de maniobra.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Menuo panfleto el Español

"El miedo, la base del ecologismo"
No la base del ecologismo no es el miedo. La base del ecologismo es que el ser humano forma parte de la naturaleza y no es su dueño

Por cierto , Lomborg tambien hace foco en el desarrollo humano y pobreza. Argumenta que la lucha contra el cambio climático no debe eclipsar desafíos mayores y más inmediatos, como la desnutrición, la falta de educación, la tuberculosis o la malaria.

Pero eso elEspañol no te lo contara.
