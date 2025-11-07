Lois Raposo, afilador: “Los chavales piensan que no van a tener un buen sueldo, pero nuestros hijos saben lo que ganamos”

En un pequeño taller de menos de diez metros cuadrados, Lois Raposo, vizcaíno de 56 años, ejerce su oficio de afilador. Es uno de los últimos en su profesión. No solo en España, sino en Europa. “El oficio no se está perdiendo, lo que se está perdiendo son los afiladores”. Raposo señala que tiene “pudor” para hablar de dinero, pero lleva “una vida económica muy cómoda”. Los chavales no quieren hacerse afiladores. Piensan que no van a tener un buen sueldo, pero los hijos de los afiladores si saben lo que ganan sus padres y aún así no quieren.