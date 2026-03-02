La locura de Europa en un mundo de locos

Los neoconservadores quieren que Europa sea hostil a Moscú y que la guerra de Ucrania sea interminable. Así, los líderes europeos, incapaces de concebirse a sí mismos de otra manera que como dóciles servidores de los neoconservadores, condenan a sus propios ciudadanos al borde de la extinción.
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Pero claro, revolvemos el avisopero y ahora lloramos que los planes no han salido y nos enrocamos aprovechando que muchos tienen memoria de pez y se informan con las pelis de marines de NETFLIX.
es.euronews.com/my-europe/2026/03/02/los-europeos-divididos-sobre-la-v
Que parece que están los "líderes europeos" ayudando a Ucrania en contra de la voluntad de la población, pero hasta donde yo sé, según las encuestas, la mayoría de la población nos mostramos favorables a esta dirección.