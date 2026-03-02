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La locura de Europa en un mundo de locos

La locura de Europa en un mundo de locos

Los neoconservadores quieren que Europa sea hostil a Moscú y que la guerra de Ucrania sea interminable. Así, los líderes europeos, incapaces de concebirse a sí mismos de otra manera que como dóciles servidores de los neoconservadores, condenan a sus propios ciudadanos al borde de la extinción.

| etiquetas: neoconservadurismo , europa , relaciones internacionales , política
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3 comentarios
4 0 0 K 65 opinion
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Si no tuvieramos al mando unos OTANazis que han dado un golpe de estado en Ucrania, habría varios millones de ucranianos más en el pais, entre muertos y exiliados.

Pero claro, revolvemos el avisopero y ahora lloramos que los planes no han salido y nos enrocamos aprovechando que muchos tienen memoria de pez y se informan con las pelis de marines de NETFLIX.
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DonNadieSoy #3 DonNadieSoy
Pues eso es una percepción personal tuya, porque las encuestas a la población son mas favorables a un fin negociaciado de la guerra...
es.euronews.com/my-europe/2026/03/02/los-europeos-divididos-sobre-la-v
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#1 Ninethousand
Muchos de los que no somos neo-conservadores también queremos que Europa ayude a Ucrania a defenderse de la guerra de agresión de Rusia, y que siga sancionando a la segunda (aunque tenga un precio alto para nosotros) hasta que se marche del territorio ucraniano. Para nosotros no es cuestión de interés sino de principios.

Que parece que están los "líderes europeos" ayudando a Ucrania en contra de la voluntad de la población, pero hasta donde yo sé, según las encuestas, la mayoría de la población nos mostramos favorables a esta dirección.
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menéame