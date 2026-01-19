La locura del rey Trump

Basta echar la vista al camino que transita entre 1933 y 1939 para ver cómo la potencia agresora reviste su intimidación y estrategia de saqueo con los ropajes del victimismo y la necesidad. La retórica para estos casos se basa en la materialización de un estado natural de las cosas, la enmienda a una injusticia histórica o el imperativo de defenderse frente a futuras agresiones que le pondrían en riesgo existencial. Bajo discursos de tono parejo se produjo la anexión de Austria, la ocupación consentida de los Sudetes, la desestabilización y pa
responder a una acción armada contra Groenlandia sería obligación jurídica y moral de todos los países de la Unión Europea y del resto de la OTAN, organización que probablemente certificaría su final bajo la batuta del campeón de la adulación trumpiana, su Secretario General Mark Rutte, cuya revocación ya tarda.
Rusia invadió Ucránia con el mismo argumento, el espacio vital
Y ahora EEUU quiere invadir Groenlandia con el mismo argumento: el espacio vital.
El "espacio vital" siempre ha sido la excusa de los tiranos para conquistar al vecino.