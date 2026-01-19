La locura del rey Trump

Basta echar la vista al camino que transita entre 1933 y 1939 para ver cómo la potencia agresora reviste su intimidación y estrategia de saqueo con los ropajes del victimismo y la necesidad. La retórica para estos casos se basa en la materialización de un estado natural de las cosas, la enmienda a una injusticia histórica o el imperativo de defenderse frente a futuras agresiones que le pondrían en riesgo existencial. Bajo discursos de tono parejo se produjo la anexión de Austria, la ocupación consentida de los Sudetes, la desestabilización y pa