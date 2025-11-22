Localizan sin vida al pastor que buscaban en las campas de Urbia

El pastor de 77 años desaparecido en las campas de Urbia, en la falda sur del monte Aizkorri (Gipuzkoa), ha sido encontrado sin vida este sábado por la mañana, tras reiniciar las labores de búsqueda, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Su perro y el rebaño fueron localizados el viernes por la tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza, en los alrededores del monte Artzanburu. El perro les ha marcado a los rescatistas la zona en la que se encontraba el pastor. El cuerpo estaba bajo la nieve.
| etiquetas: pastor , urbia , aizkorri , gipuzkoa
Tanto en Gabiria como en Brinkola, coincidían en resaltar la dureza de Txantxangorri. «Es el típico hombre de caserío que va siempre en manga corta y en invierno le verás con un chubasquero, pero no una chaqueta gorda. Aunque tenga 77 años, mantenía una gran condición física. Hacía caminando toda la vuelta desde el caserío a Urbia». «El… » ver todo el comentario
Para la montaña "un móvil de los de toda la vida" es más útil que un "smartphone" porque puede estar sin necesidad de carga una semana aunque no tenga gps para geolocalizarte y solo tienes que irte a una zona alta para coger cobertura y llamar.
Otra cosa es que con un smartphone te dé el lugar exacto
GOIAN BEGO!!
¿Le dió un ataque?
Despistarse no creo, ya que se conoceria la zona al dedillo, sin nieve y con nieve.
Es de primero de prevención de cualquier cosa.
Es más un modo de vida que un trabajo.