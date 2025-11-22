Localizan sin vida al pastor que buscaban en las campas de Urbia

El pastor de 77 años desaparecido en las campas de Urbia, en la falda sur del monte Aizkorri (Gipuzkoa), ha sido encontrado sin vida este sábado por la mañana, tras reiniciar las labores de búsqueda, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Su perro y el rebaño fueron localizados el viernes por la tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza, en los alrededores del monte Artzanburu. El perro les ha marcado a los rescatistas la zona en la que se encontraba el pastor. El cuerpo estaba bajo la nieve.