Localizan sin vida al pastor que buscaban en las campas de Urbia

El pastor de 77 años desaparecido en las campas de Urbia, en la falda sur del monte Aizkorri (Gipuzkoa), ha sido encontrado sin vida este sábado por la mañana, tras reiniciar las labores de búsqueda, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Su perro y el rebaño fueron localizados el viernes por la tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza, en los alrededores del monte Artzanburu. El perro les ha marcado a los rescatistas la zona en la que se encontraba el pastor. El cuerpo estaba bajo la nieve.

teneram #2 teneram
Más info pero muro de pago:

www.elcorreo.com/sociedad/prosigue-busqueda-pastor-desparecido-pleno-t

Tanto en Gabiria como en Brinkola, coincidían en resaltar la dureza de Txantxangorri. «Es el típico hombre de caserío que va siempre en manga corta y en invierno le verás con un chubasquero, pero no una chaqueta gorda. Aunque tenga 77 años, mantenía una gran condición física. Hacía caminando toda la vuelta desde el caserío a Urbia». «El…   » ver todo el comentario
Escafurciao #6 Escafurciao
#2 pues a muerto haciendo lo que le gustaba, por cabezón pero muy agusto.
javibaz #8 javibaz
#2 En algún noticiario decían que siempre apuraba más de la cuenta y que está vez se había pasado.
granuja #10 granuja
#8 En la montaña solo te tuerces un tobillo con un temporal a la vista y estás sentenciado.
#9 soberao *
#2 "Y su teléfono móvil es de los de toda la vida, no un 'smartphone', por lo que no se le puede localizar»."

Para la montaña "un móvil de los de toda la vida" es más útil que un "smartphone" porque puede estar sin necesidad de carga una semana aunque no tenga gps para geolocalizarte y solo tienes que irte a una zona alta para coger cobertura y llamar.
#12 MADMax2
#9 Y en cuanto tengas cobertura te pueden triangular. Así que eso de que no podían hacerlo porque no era smartphone no es cierto.
Otra cosa es que con un smartphone te dé el lugar exacto
#16 walk_kindly_shout
#12 para que te puedan triangular necesitas la señal de 3 antenas. Y en el monte eso es raro.
#17 KaisserSozze
#12 La triangulación en el monte es muy poco exacta debido a las grandes distancias entre antenas y tamaño de las células. En ciudad es bastante más precisa por lo contrario.
#20 Sacapuntas
#12 Y tú perro pastor de toda la vida, mucho mejor que un GPS. Donde va a parar.
#18 IMU
Mendi hegaletan gora oroitzapenen gerora....

GOIAN BEGO!!
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Goian Bego :'(
#15 Notecomaslospiojos2
Pues la historia da para película,estaba a pocos metros del rebaño y por lo visto el perro o estuvo tratando de bajarle las ovejas o subirle a el hasta que cascó y el perro ya se fue con las ovejas, cuando llegó la ertzaina el perro les llevó hasta donde estaba el hombre tapado por la nieve.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Entonces qué le impidió bajar a sus ovejas, ya que el pastor ya contaba con el temporal?
¿Le dió un ataque?
Despistarse no creo, ya que se conoceria la zona al dedillo, sin nieve y con nieve.
Raziel_2 #13 Raziel_2
#4 Exceso de confianza. Te sale bien toda la vida, hasta el día que no te sale.

Es de primero de prevención de cualquier cosa.
#14 MADMax2
#4 Lo dicen, le gustaba apurar demasiado para bajar.
RanaPaca #1 RanaPaca
Con 77 años y todavía trabajando de pastor :-( imagino que la pensión que le tocaba no le daba ni para vivir
Uda #3 Uda
#1 de pastor tampoco da para vivir.
Es más un modo de vida que un trabajo.
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#1 ¿Le da para vivir a Tomasa en Móstoles, y no le va a dar a este pastor en Campas de Urbia?
mjmx #11 mjmx
#7 pobre Tomasa, primero le salen los niños yihadistas, y ahora esto...
Black_Txipiron #19 Black_Txipiron
#1 tenia muy pocas ovejas, mas por hacer algo que para vivir de ello.
