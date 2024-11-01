Localizada una persona sin una opinión formada sobre el último disco de Rosalía

Las fuerzas de orden público han localizado esta mañana en Málaga a un individuo que no tenía una opinión formada sobre el último disco de Rosalía. A lo largo del día miles de muestras de repulsa e indignación se propagaron en redes sociales e informativos en lo que ya se considera uno de las situaciones más sonrojantes del siglo XXI.
Saludos
Eso sí, por lo que vi en alguna imagen de su actuación en los nosequé awards, parece que le hizo homenaje a la portada del Master of Puppets.
