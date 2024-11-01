edición general
Localizada una persona sin una opinión formada sobre el último disco de Rosalía

Las fuerzas de orden público han localizado esta mañana en Málaga a un individuo que no tenía una opinión formada sobre el último disco de Rosalía. A lo largo del día miles de muestras de repulsa e indignación se propagaron en redes sociales e informativos en lo que ya se considera uno de las situaciones más sonrojantes del siglo XXI.

7 comentarios
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Me han pillado, lo reconozco. {0x1f602}
#2 Tensk
#1 A ver si vamos a ser dos...
#3 wendigo
#2 Tres... :troll:

Saludos
dark_soul #4 dark_soul
#3 cuatro
#5 Tensk
#1 #3

Eso sí, por lo que vi en alguna imagen de su actuación en los nosequé awards, parece que le hizo homenaje a la portada del Master of Puppets.

.  media
#7 kkculopis *
Menos la motomami, el saoko y el tratra no había escuchado nada de Rosalia, que entiendo que esto son singles, porque en lo que llevo de mañana me he escuchado los 4 discos(he pasado canciones a mitad) y no sé... es como flamenco, opera y música de misa. Una cosa rara, pero oye a quien le guste.... Yo ya me he puesto los Gamma Ray
#6 Jesucripto
Salvo los dos primeros discos solo veo hype y esnobismo.
