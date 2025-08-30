edición general
LMLV: el cohete pesado con el que India pondrá seres humanos en la Luna en 2040

El programa espacial de India está en una fase de transformación que debe culminar con la construcción de una estación espacial propia y una misión tripulada a la superficie lunar en 2040. El primer módulo de la estación BAS (Bharatiya Antariksha Station) despegará en 2028 y la estación, formada por cinco módulos permanentes, tiene que estar concluida para 2035. Pero el gran objetivo del programa espacial indio es la Luna. Para ello es necesario introducir un lanzador pesado, uno de los puntos débiles del esfuerzo espacial de India actualmente.

| etiquetas: lmlv , luna , india , cohete
7 comentarios
borteixo #1 borteixo
0 dudas de que serán los primeros humanos en cagar de luna.
plutanasio #3 plutanasio
#1 ya lo hicieron los de la NASA hace años xD
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Fenomenal
Por fin podrán beber agua limpia del Ganges
Professor #4 Professor *
un pequeño paso para el indio y una mierda de paso para la Humanidad
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
Jeje, con petroleo ruso :troll:
Bhuvaya #7 Bhuvaya
Y llamarán a la colonia Chandra Bharat, cómo si lo viera.
