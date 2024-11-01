edición general
1 meneos
7 clics

Las lluvias han arrastrado millones de toneladas de suelo fértil del campo andaluz: así podemos evitar que se repita

Un recurso que tarda siglos en formarse y horas en perderse. El suelo fértil no es un simple “soporte” para las plantas. Es un sistema vivo con propiedades físicas, químicas y biológicas que determinan su productividad: estructura, porosidad, estabilidad de agregados, materia orgánica, nutrientes, biodiversidad y capacidad de retención de agua. Ese color marrón del agua que con tanto asombro observaban los ciudadanos, no era una nota de color, era suelo fértil en suspensión que el agua transportaba en su camino al mar.

| etiquetas: lluvias , suelo fértil , erosión , andalucía
1 0 0 K 20 MAmbiente
3 comentarios
1 0 0 K 20 MAmbiente
Torrezzno #2 Torrezzno *
Cuando no llovía que si era suelo desértico, que todo Andalucia iba a ser Almería. Cuando llueve que el suelo fértil se lo lleva el agua.

En Andalucia estamos condenados, llueva o no, PP o PSOE. Que cruz tenemos encima
0 K 20
pitercio #1 pitercio *
No se iba a llevar sólo la mierda de los ríos. Poned unas piedras o unos tablones o dejad que crezca la maleza y veréis que bien le va el agua.
0 K 16
estemenda #3 estemenda
Importante qué cantidad de precipitaciones queda retenida en forma de nieve, pero eso ya tiene mal remedio.
0 K 14

menéame