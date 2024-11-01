Las lluvias han arrastrado millones de toneladas de suelo fértil del campo andaluz: así podemos evitar que se repita

Un recurso que tarda siglos en formarse y horas en perderse. El suelo fértil no es un simple “soporte” para las plantas. Es un sistema vivo con propiedades físicas, químicas y biológicas que determinan su productividad: estructura, porosidad, estabilidad de agregados, materia orgánica, nutrientes, biodiversidad y capacidad de retención de agua. Ese color marrón del agua que con tanto asombro observaban los ciudadanos, no era una nota de color, era suelo fértil en suspensión que el agua transportaba en su camino al mar.