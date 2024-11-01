Una lluvia de sobresalientes en las oposiciones de la Seguridad Social en Galicia destapa un presunto fraude

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado traslado a Fiscalía para investigar posibles irregularidades en las oposiciones a la Seguridad Social en Galicia, celebradas en septiembre en A Coruña, según han confirmado fuentes del mismo consultadas por Europa Press. Todo ello después de que, según ha adelantado 'La Voz de Galicia', hubiese denuncias de personas que se presentaron a las pruebas y que alertaron de un excesivo número de notas altas pese a la dificultad, argumentaron, de las pruebas.