Una lluvia de sobresalientes en las oposiciones de la Seguridad Social en Galicia destapa un presunto fraude

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado traslado a Fiscalía para investigar posibles irregularidades en las oposiciones a la Seguridad Social en Galicia, celebradas en septiembre en A Coruña, según han confirmado fuentes del mismo consultadas por Europa Press. Todo ello después de que, según ha adelantado 'La Voz de Galicia', hubiese denuncias de personas que se presentaron a las pruebas y que alertaron de un excesivo número de notas altas pese a la dificultad, argumentaron, de las pruebas.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y no sera que han estudiado mucho y es gente aplicada. Que suspicaces.
#4 malarte
#1 Si Rajoy se preparó 372 temas en unos meses y obtuvo la nota más alta para convertirse en el Registrador más joven de España sin ser de los más listos de Galicia, imaginaos el resto…
#5 abogado_del_diablo
#4 Él y todos sus hermanos, notarios o registradores. Oposiciones que superdotados tardan dos años en aprobar ellos a la primera, algunos en meses y recuperando asignaturas de derecho cateadas. Y los números uno o de los primeros.
Probabilidad de que no robasen sus puestos de por vida con sueldazo: 0,0000000 %.
Fue el pago de Franco al padre de Rajoy (juez) por librar a su hermano de un feo caso con un muerto de por medio.
kinz000 #2 kinz000
Lo de las oposiciones en algunos sitios ya está dando mucho mucho asco así que ya sabes esfuérzate estudia mucho y conseguirás un sueldo para toda la vida.
woody_alien #3 woody_alien
#2 Así que ya sabes esfuérzate (en averiguar la composición del tribunal) estudia mucho (sus debilidades y afinidades) y conseguirás un sueldo para toda la vida (sobornándolos adecuadamente) :troll:
