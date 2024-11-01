edición general
La lluvia, protagonista del inicio de 2026 gracias a las borrascas Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo

Hasta 6 borrascas explican las continuadas lluvias que protagonizan el inicio del 2026 y aún falta, si se cumple lo previsto, a que llegue Leonardo.

#2 Setis
Para cuándo llamamos "Bartolo" a una borrasca?
Ya que por lo visto vamos a tener un montón de ellas...
1 K 19
ayatolah #3 ayatolah
#2 A este ritmo, pronto, cuando le tengan que dar la vuelta al abecedario de los nombres.
0 K 10
vilgeits #4 vilgeits
#2 Despues de Leonardo igual viene Manolo
0 K 7
#5 Raúl63
#2 Molaría más llamarla Chikiliquatre.
0 K 7
#1 Leclercia_adecarboxylata
La lluvia diaria en Sevilla, a las 7 de la mañana, con atascos kilométricos y vientos huracanados que te destrozan el paraguas, es una maravilla.
0 K 18

