La lluvia descarga con fuerza en la Ribera (Valencia): Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas

La lluvia descarga con fuerza en la Ribera (Valencia): Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas  

Las fuertes precipitaciones que se están registrando en las últimas horas en la Ribera ya han comportado múltiples incidencias en distintas localidades de la comarca. Las lluvias se concentran durante las últimas horas en la Ribera Alta, donde varias estaciones de la red de la Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet) como las de l’Alcúdia, Guadassuar o Carcaixent superaban hacia las 13,20 horas los 80 litros por metro cuadrado en el acumulado desde la medianoche

4 comentarios
pepel #2 pepel
Hay que llamar a Mazón. El sabe como actuar.
crob #3 crob
#2 Está con el potorro
#4 gershwin
#2 el número al que llama no está disponible en este momento
