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Llegó la Amerikan Perestroika: El Imperio Estadounidense ha Colapsado e inaugura el Salvaje Oeste Mundial

Sea por el motivo que sea, conscientes o no, causa justa o injusta, instigación de Israel o proyecto hegemónico nacional, error de calculo… con el Ataque a Irán y el bloqueo del suministro de los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos inaugura a lo grande un Ciclo Económico de décadas, si no definitivo, caracterizado por la energía cara, lo cual trastocará todo su plantel de aliados, rivales y hasta su producción interna. Ya no hay nada que hacer, ahora solo se puede gestionar daños.

| etiquetas: estados unidos , perestroika , colapso , salvaje oeste
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2 comentarios
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Gry #1 Gry *
¿Hay algo parecido al Premio Nobel pero para la reducción de emisiones de CO2 a nivel global? Porque tengo un candidato en mente. :troll:
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ombresaco #2 ombresaco
Hay noticias y artículos que parecen estar escritos más desde el deseo que desde la realidad
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