Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La operación contó con la colaboración de la DEA de Estados Unidos y la policía colombiana. La Policía Nacional ha interceptado en Madrid el primer cargamento de heroína en pastillas procedente de Colombia, marcando un hito en la lucha antidroga en España. La operación, que contó con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, frenó una nueva ruta de tráfico de heroína que conectaba Sudamérica con la Península.
| etiquetas: pastillas , heroina , colombia , primeras , incautadas , en madrid
Claro que sí. Hitos cada fin de semana incautando un 1% de lo que se mueve.
Si se quisiera acabar con los narcos y las mafias sólo habría que legalizar las drogas y se acababa el problema de la noche a la mañana, pero se ve que esto no interesa mucho...alguna razón habrá para que no interese
Sencillo: ya habrías acabado con todas las mafias de tráfico de armas.
www.atf.gov/news/press-releases/atf-releases-comprehensive-firearms-tr
Seguro que tienes un argumento mejor
Pues que las repartan.