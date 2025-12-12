Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La operación contó con la colaboración de la DEA de Estados Unidos y la policía colombiana. La Policía Nacional ha interceptado en Madrid el primer cargamento de heroína en pastillas procedente de Colombia, marcando un hito en la lucha antidroga en España. La operación, que contó con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, frenó una nueva ruta de tráfico de heroína que conectaba Sudamérica con la Península.