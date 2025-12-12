edición general
Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La operación contó con la colaboración de la DEA de Estados Unidos y la policía colombiana. La Policía Nacional ha interceptado en Madrid el primer cargamento de heroína en pastillas procedente de Colombia, marcando un hito en la lucha antidroga en España. La operación, que contó con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, frenó una nueva ruta de tráfico de heroína que conectaba Sudamérica con la Península.

El_pofesional #5 El_pofesional
marcando un hito en la lucha antidroga en España

Claro que sí. Hitos cada fin de semana incautando un 1% de lo que se mueve.
Sinfonico #6 Sinfonico
#5 No se muerde la mano que te da de comer.
Si se quisiera acabar con los narcos y las mafias sólo habría que legalizar las drogas y se acababa el problema de la noche a la mañana, pero se ve que esto no interesa mucho...alguna razón habrá para que no interese
Supercinexin #10 Supercinexin
#6 Y si se quisiera acabar con el tráfico de armas también bastaría con simplemente legalizar la compraventa de todo tipo de armas por parte de cualquiera que venga con las perras pa comprarlas.

Sencillo: ya habrías acabado con todas las mafias de tráfico de armas.
Sinfonico #13 Sinfonico
#10 Efectivamente ,sin ir más lejos, miras EEUU donde las armas son legales y no existe el tráfic...
www.atf.gov/news/press-releases/atf-releases-comprehensive-firearms-tr

Seguro que tienes un argumento mejor
devilinside #15 devilinside
#14 Y el tema que aquí el cultivo está muy controlado para usos médicos (y producido en régimen de monopolio por una empresa de la familia Abelló), que si no se podría producir un opio de calidad extraordinaria (históricamente el opio español, ya desde la época de los romanos era considerado mejor que el de otras fuentes como Turquía) como para inundar el mercado mundial
javibaz #7 javibaz
¿Heroína de Colombia? ¿Que será lo siguiente, cocaína de Afganistán?
#8 UNX *
#7 Ya no es tan raro ver adormidera en Latinoamérica. Tampoco me extrañaría ver cultivo de Kratom por allí para sintetizar opioides potentes, el clima acompaña.
devilinside #11 devilinside
#7 Ya hace bastantes años (desde los 80 del siglo pasado) que se cultiva la adormidera en Colombia, también en Guatemala
javibaz #14 javibaz
#11 lo desconocía
colipan #4 colipan
La mejor heroína la de Madriz.... Quién del PP o de la policía estará detrás??
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La actuación concluyó con la incautación de ocho kilogramos de estupefacientes durante un intercambio en el aparcamiento de un centro comercial y la detención de cinco personas, todas ellas ingresadas en prisión por orden judicial.
vicvic #9 vicvic *
La guerra contra las drogas requiere métodos más expeditivos si queremos acabar con esta lacra, pero sobretodo un aumento significativo de las penas para quien lo quiera hacer, quien quiera poner mierda en la calle, se lo piense dos veces antes ante el temor de que le pillen. El buen rollismo está demostrado que no funciona, ha llegado el momento de la mano dura.
devilinside #12 devilinside
#9 Sí, qué razón tienes. La mano dura lleva funcionando de puta madre toda la vida
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Los fabricantes de jeringuillas protestan.
Mikhail #3 Mikhail
¿Esto es una noticia o es publicidad? :troll:
#16 capitan.meneito
#3 "Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia"
Pues que las repartan.
